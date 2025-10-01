Người dân Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố ven sông Vinh

Bờ sông Vinh qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ, khiến nước dâng cao, chảy xiết tràn vào khu đô thị ven sông, làm ngập nhiều tuyến đường.

Ngày 1/10, theo ghi nhận, trên mặt đường bờ sông Vinh xuất hiện vết nứt dài khoảng 10m, chia cắt tuyến giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại. Ban đầu, nước xói lở làm sạt đoạn bờ ngăn tiêu thoát nước đối diện nghĩa trang Vinh Tân, dài chừng 2m; sau đó nhanh chóng lan rộng tới khoảng 5m.

Từ điểm vỡ này, nước sông Vinh tràn vào khu đô thị sinh thái Vinh Tân, đổ về hồ điều hòa Vinh Tân và trạm bơm Bến Thủy (sát cầu Đen). Khoảng 30 phút sau, nước tiếp tục làm sập đoạn cống khiến dòng chảy đổ về mạnh hơn.

Vết nứt dài trên đường Vĩnh Giang, ven sông Vinh, gần trạm bơm phía Nam.

Chị Nguyễn Thị Hiền, người dân phường Trường Vinh cho biết: "Trên đường đi làm qua đây, tôi giật mình thấy bờ sông bị vỡ, nước ào ạt tràn vào khu đô thị. Không ai dám lại gần vì sợ vết vỡ lan rộng, dòng nước cuốn nguy hiểm".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cùng lãnh đạo phường Trường Vinh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác gia cố bờ sông ngăn lũ.

Hàng trăm khối đá hộc, đất và cát từ các khu vực lân cận đã được vận chuyển đến để gia cố. Trước mắt, lực lượng ứng cứu dùng xe cơ giới đổ đất, đá để bịt điểm vỡ, sau đó tiếp tục chèn bao cát và rọ đá.

Hàng trăm người nỗ lực vá bờ sông Vinh ngăn nước lũ tràn vào khu đô thị.

Công ty Hạ tầng đô thị Vinh đang vận hành trạm bơm nhằm điều tiết, đảm bảo tiêu thoát nước mà không gây xói lở bờ đê. Đồng thời, trạm bơm Bến Thủy cũng được kích hoạt để thoát nước bên trong, nhưng việc vận hành phải tính toán kỹ lưỡng để tránh chênh lệch dòng chảy gây sạt lở.

Hiện tại, công tác khắc phục bước đầu đã cơ bản hoàn thành việc ngăn chặn sạt lở lan rộng. Tuy nhiên, các ngành chức năng cảnh báo, do mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân không nên đi lại, tụ tập gần khu vực nứt để tránh nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bão Bualoi gây mưa lớn trên đất liền: