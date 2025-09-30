Các xã miền Tây Nghệ An ngập sâu, bị chia cắt sau bão số 10

Lợi dụng người dân đi tránh trú bão số 10, 2 đối tượng đã lẻn vào trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Lộc Hà nhận được tin báo của ông Phan Khắc Giang (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Lộc Hà) về việc gia đình bị mất trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha màu xanh, biển kiểm soát 38L1-269.22 để trước sân nhà.