Xã hội

Các xã miền Tây Nghệ An ngập sâu, bị chia cắt sau bão số 10

Sau bão số 10, nước lũ cuồn cuộn, sạt lở đất và cầu tràn bị cuốn trôi, giao thông chia cắt khiến các xã miền Tây Nghệ An phải khẩn trương triển khai di dời.

Thanh Hà
img-9444.jpg
Người dân Nghệ An vừa trải qua bão số 10 Bualoi. Mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh khiến nhiều xã ngập lụt, đường sá sạt lở, giao thông chia cắt, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân.
img-9442.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu (Nghệ An), chia sẻ: “Đây là cơn lũ lịch sử chưa từng xảy ra trên địa bàn. Ông bà cao tuổi trong xã cũng khẳng định chưa bao giờ chứng kiến mực nước lên nhanh và cao đến như vậy. Nhiều xóm, bản bị nhấn chìm, cảnh tượng chưa từng có”.
img-9445.jpg
Trước tình hình nguy hiểm, xã Qùy Châu huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, sơ tán người dân ra khỏi vùng rủi ro.
img-9426.jpg
Hàng loạt tuyến đường, cầu tràn và bản làng ở miền Tây Nghệ An đang bị chìm trong nước lũ.
img-9421.jpg
Bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa (Nghệ An) nước ngày càng dâng cao, người dân nhanh chóng được sơ tán đến nơi an toàn.
img-9429.jpg
img-9447.jpg
Trang trại lợn của gia đình ông Lê Duy Chung ở xã Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị nước lũ ngập sâu và cuốn trôi 40 con, thiệt hại gần 200 triệu đồng.
img-9450.jpg
Nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu ở phường Thái Hòa (Nghệ An).
img-9448.jpg
Phường Thái Hòa (Nghệ An) ngập trong bể nước. Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Nước lên nhanh quá, cả nhà tôi phải chạy sang nhà hàng xóm trên cao mới an toàn được".
img-9449.jpg
Tân Kỳ (Nghệ An) nhiều nơi bị cô lập, nước lên nhanh, người dân trở tay không kịp.
bna-duong-giao-thong.jpg
Trên tuyến Quốc lộ 7 nhiều đoạn bị sạt lở, bùn đất tràn xuống đường, cây cối gãy đổ chắn ngang khiến xe cộ không thể lưu thông.
