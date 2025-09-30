Các xã miền Tây Nghệ An ngập sâu, bị chia cắt sau bão số 10

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy của người dân trong bão số 10
Lợi dụng người dân đi tránh trú bão số 10, 2 đối tượng đã lẻn vào trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 30/9, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, Công an xã Lộc Hà nhận được tin báo của ông Phan Khắc Giang (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Lộc Hà) về việc gia đình bị mất trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha màu xanh, biển kiểm soát 38L1-269.22 để trước sân nhà.
Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10
Nghệ An đã và đang nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, từng bước khôi phục đời sống sau bão số 10.
Ngày 29/9, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra các địa phương bị thiệt hại nặng.
Lực lượng quân đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 10
Lực lượng quân đội ở Thành phố Huế đã xuống đồng giúp bà con nhân dân nơi đây thu hoạch lúa, tặng quà động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.
Ngày 29/9, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp giúp nhân dân thôn A La và thôn Y Reo thu hoạch lúa bị đổ ngã, tránh hư hỏng, đồng thời trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời tránh lũ.
