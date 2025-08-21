Người dân náo nức chờ đoàn xe cơ giới tiến về Mỹ Đình

Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình
Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Biển người đổ về các tuyến phố Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh: "Đây có lẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời..."
Dù còn nhiều giờ nữa mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng người dân đã đổ về các tuyến phố chờ sẵn, mong muốn được nhìn thấy những chiến sĩ "bằng da, bằng thịt" duyệt binh, hô khẩu hiệu trên đường phố.
Dù 20h tối ngày 21/8 mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều rất đông người dân đã tập trung về các tuyến phố, nơi có đoàn diễu binh đi qua để chọn cho mình vị trí đẹp nhất xem diễu binh, diễu hành.
Vợ chồng Duy Mạnh tạo góc check-in, mời bà con ghé khi xem tổng hợp luyện
Trước thềm buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ A80, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.
Hà Nội bắt đầu cấm đường, chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành
Một số tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình đã được rào chắn, tạo hành lang cho người đi bộ để chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành.
Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình từ sớm, đón chờ tổng hợp luyện A80
Không khí tại khu vực Quảng trường Ba Đình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người tấp nập kéo về, mang theo cờ đỏ sao vàng, tâm trạng hân hoan chờ đón tổng hợp luyện A80.
Các lực lượng sẵn sàng cho tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành A80
Đến chiều 21/8, mọi công tác chuẩn bị cho buổi hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được gấp rút hoàn thành.
