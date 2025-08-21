Người dân náo nức chờ đoàn xe cơ giới tiến về Mỹ Đình

Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Biển người đổ về các tuyến phố Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh: "Đây có lẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời..." Dù còn nhiều giờ nữa mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng người dân đã đổ về các tuyến phố chờ sẵn, mong muốn được nhìn thấy những chiến sĩ "bằng da, bằng thịt" duyệt binh, hô khẩu hiệu trên đường phố.