Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân náo nức chờ đoàn xe cơ giới tiến về Mỹ Đình

Biển người đổ về Mỹ Đình, vẫy cờ đỏ sao vàng, chờ đoàn xe cơ giới hùng dũng từ Quảng trường Ba Đình tiến ra trong buổi tổng hợp luyện tối 21/8.

Thiên Trang- Mai Loan
z6930543693736-695c8909c4c89ba589e5c7f7e6d74cd0.jpg
Theo lộ trình được UBND TP Hà Nội công bố, khối xe cơ giới di chuyển theo hai tuyến: Tuyến 1: Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1;
z6930543752228-bd655a0ec260fc7c78acee5967d9e6a9.jpg
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1
z6930543753557-896526f1328add5e6e5df026e9e23577.jpg
Từ chiều 21/8, người dân Thủ đô và các du khách đã náo nức đổ về Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình chờ đón xem diễu binh.
z6930606040046-931d387a5c96aba81cc4cb553ecb05d9.jpg
Sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
z6930543741296-6c21896a5613860e538614ed34dada0c.jpg
Em bé với chiếc nơ buộc tóc có màu cờ đỏ và ngôi sao vàng 5 cánh đang ngắm nhìn những khí tài quân sự.
z6930543704828-61b68b0d0764b1b1e5ea45ca3135e184.jpg
Một chiếc xe đẩy bán cờ, mũ, áo...
z6930543702857-b81d443b67899ef3ce17183759a68a18.jpg
Cùng chụp cho nhau.
cpver.jpg
Nụ cười rạng rỡ.
z6930543669000-94b55839b94f862bbe837aa7182807fd.jpg
Niềm vui trẻ thơ trong ngày vui của đất nước.
z6930543664300-2a06bbfb1746039f9f4ec9096c66361f.jpg
Gia đình trẻ cùng lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.
z6930605439009-540050f9ce20d2c331a7b5c1c8d87aa0.jpg
Em bé với trang phục xinh xắn.
z6930543691707-37594962fd5e8067badbb05469830d6d.jpg
Chiếc túi có màu cờ đỏ sao vàng.
""Em cảm thấy rất là xúc động. Em mong rằng đất nước mình sẽ ngày càng phát triển hơn, rực rỡ hơn và có một tương lai thật là tốt đẹp. Xin trân trọng chào tất cả mọi người!", một người dân chia sẻ.
"Tôi yêu Việt Nam!".
z6930543717184-407fda1b6bdf6f48752cf5f898afa171.jpg
UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.
#đoàn xe cơ giới Mỹ Đình #diễu hành quân sự Hà Nội #biển người chờ đón Mỹ Đình #lễ diễu binh 21/8 #cờ đỏ sao vàng #khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Bài liên quan

Xã hội

Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình

Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

kto-tr_anh-dieu-binh-1.jpg
20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
kto-tr_anh-dieu-binh-2.jpg
16h, các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại quảng trường trước giờ tổng hợp luyện.
Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Biển người đổ về các tuyến phố Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh: "Đây có lẽ là thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời..."

Dù còn nhiều giờ nữa mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhưng người dân đã đổ về các tuyến phố chờ sẵn, mong muốn được nhìn thấy những chiến sĩ "bằng da, bằng thịt" duyệt binh, hô khẩu hiệu trên đường phố.

Dù 20h tối ngày 21/8 mới chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều rất đông người dân đã tập trung về các tuyến phố, nơi có đoàn diễu binh đi qua để chọn cho mình vị trí đẹp nhất xem diễu binh, diễu hành.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Vợ chồng Duy Mạnh tạo góc check-in, mời bà con ghé khi xem tổng hợp luyện

Trước thềm buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ A80, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

3.jpg
Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Đại lễ A80, không khí tại thủ đô Hà Nội trở nên vô cùng sôi động. Giữa hàng triệu người dân háo hức chờ đợi, gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có một hành động đẹp và ấm áp, gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Nguyễn Quỳnh Anh)
1.jpg
Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - đã đăng tải lời mời đặc biệt: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách." Kèm theo lời mời, Quỳnh Anh còn thông báo sẽ tặng 500 chiếc kem miễn phí cho người dân ghé thăm. (Ảnh: FB Nguyễn Quỳnh Anh)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới