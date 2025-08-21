Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình

Hà Nội

Xã hội

Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Nhóm phóng viên
20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
16h, các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại quảng trường trước giờ tổng hợp luyện.
Sát giờ G các lực lượng đã tập trung, sẵn sàng cho buổi hợp luyện.
Những bước chân đầu tiên của đoàn diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho sự kiện trọng đại.
Trước đó, để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an Hà Nội và lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội đô.
Dự kiến quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Để thực hiện hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trước đó, các khối Quân đội, Công an đã nhiều lần hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Trong buổi hợp luyện có sự xuất hiện nhiều khí tài hiện đại của Việt Nam sở hữu.
Nhóm phóng viên
