Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình

Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.
Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.
Không lâu sau khi Tổng thống Nga Putin trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, tin xấu đầu tiên ông nghe được là thất bại của quân đội Nga ở tiền tuyến.
Rừng Aokigahara dưới chân núi Phú Sĩ ở Nhật Bản nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp huyền bí mà còn vì những câu chuyện rùng rợn khiến nhiều người ám ảnh.
Người dân giật mình, sợ hãi, thậm chí bỏ chạy khi nhìn thấy một con cá sấu dài hơn 3m trườn vào một cửa hàng tạp hóa ở làng Wayo, Indonesia.
Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mừng tuổi mới trong biệt thự 10 tỷ bên chồng con, người thân, bạn bè.
Một cụ ông 76 tuổi qua đời sau khi tin vào “người tình ảo” Big sis Billie của Meta, hé lộ góc tối nguy hiểm khi AI học cách nói dối như con người.
Để không quên những ngày quan trọng của người thân, người dân Hà Lan thường treo cuốn lịch đặc biệt trong nhà vệ sinh, đánh dấu tất cả sự kiện sắp diễn ra.
Ca sĩ Chi Pu - đại sứ thương hiệu xe Trung Quốc Geely tại Việt Nam đã chính thức nhận bàn giao chiếc SUV Monjaro Flagship 2025 mới.
Là mẹ của 4 người con và đã có hai cháu ngoại, thế nhưng nữ blogger Nhật Bản Mariko vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung, nóng bỏng.
Xuất hiện trong sự kiện tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi cùng diện trang phục đồng điệu, nhan sắc "một chín một mười".
Hệ thống phòng không tầm xa HQ-9BE do Trung Quốc chế tạo được Pakistan triển khai đang làm thay đổi cán cân chiến lược tại Nam Á.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/8, Song Tử có vận thế công danh tốt, dễ đạt thành tích, tài lộc lý tưởng. Cự Giải vận thế khá, cứ làm theo kế hoạch là được.
Loạt ảnh diện bikini gợi cảm "tràn màn hình" của hot girl Nguyễn Trương Anh Thư khiến người hâm mộ cô nàng không thể rời mắt.
Cặp vợ chồng ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain - Kim Tae Hee không ít lần chia sẻ về bạn đời, con cái.
Các cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên ở Nghệ An vừa ghi nhận hình ảnh gà lôi trắng, được ví như “nữ hoàng” của đại ngàn, biểu tượng cho sức sống hệ sinh thái rừng.
Sau 66 năm mất tích, thi thể của nhà nghiên cứu Dennis "Tink" Bell được tìm thấy dưới lớp băng tan ở Nam Cực.
Đến chiều 21/8, mọi công tác chuẩn bị cho buổi hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được gấp rút hoàn thành.
Robot bốn chân White Rhino của Trung Quốc vừa được Guinness công nhận kỷ lục chạy 100m nhanh nhất, vượt thành tích trước đó của Hàn Quốc.
Trước thềm buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ A80, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.
Chị em cựu siêu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh chụp ảnh đẹp như tranh khi đến Nội Mông (Trung Quốc). Hoa hậu H'Hen Niê "bế" bụng bầu đi mua hoa tươi.