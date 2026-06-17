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Quân sự - Thế giới

Thương vong trong trận động đất mạnh ở Indonesia

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Indonesia.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển một phần đảo Sulawesi ngày 16/6. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

"Bốn huyện gần tâm chấn với tổng dân số 1,3 triệu người chưa được đánh giá đầy đủ. Báo cáo sơ bộ cho biết ít nhất 312 người đã phải sơ tán do động đất mạnh. Ngoài ra, một người thiệt mạng, 38 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện lân cận, trong đó có 13 người bị thương nặng ở huyện Sigi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất", Abdul Muhari, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, thông tin.

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Các bệnh nhân được sơ tán ra bên ngoài một bệnh viện địa phương sau trận động đất ở Palu, Trung Sulawesi, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP/Taufan Bustan.

Abdul Muhari cho biết thêm, trận động đất cũng gây hư hại 67 ngôi nhà, 4 cơ sở công cộng, 2 cây cầu, 2 tòa nhà văn phòng chính phủ và 3 địa điểm kinh doanh. Một đoạn đường tỉnh lộ nối thành phố Palu với các huyện lân cận Sigi và Poso bị chia cắt.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cũng ghi nhận ít nhất 71 dư chấn tiếp tục xảy ra sau trận động đất. Nhiều người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà do ảnh hưởng của dư chấn.

Trước đó, vào năm 2018, trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tàn phá Palu, gây sóng thần cao 3 mét và cướp đi sinh mạng hơn 4.000 người.

Vào tháng 1/2021, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter gần thành phố Mamuju trên đảo Sulawesi đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác phải ngủ ngoài trời nhiều ngày vì lo sợ dư chấn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất trước đây ở Philippines

Nguồn video: VTV
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