Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm

Một người dân ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mốc quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 21/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá thể khỉ mốc quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Nguyễn Tùng Lâm, trú thôn Đại Bản (xã Gia Hanh) phát hiện cá thể khỉ mốc đi lạc vào vườn nhà mình, nên đã bắt lại rồi trình báo cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ mốc nặng 12 kg, có sức khoẻ bình thường.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Can Lộc phối hợp với gia đình ông Nguyễn Tùng Lâm tổ chức bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

