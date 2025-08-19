Hà Nội

Xã hội

Người dân giao nộp rái cá quý hiếm để thả về tự nhiên

Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (Quảng Trị) vừa phối hợp thả một cá thể rái cá quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên một con rái cá do người dân tự nguyện bàn giao.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/8, chị Hà Thị Thu Xuân (SN 1994, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ con kênh phía sau nhà mình. Khi ra kiểm tra, chị Xuân phát hiện một con rái cá bị mắc kẹt trong một chiếc lừ dùng để đơm tôm.

ca-the-rai-ca-quy-hiem-8788-4554.jpg
Cá thể rái cá quý hiếm được thả về tự nhiên.

Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, chị đã nhanh chóng tìm cách gỡ con vật ra khỏi bẫy, đồng thời cấp báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà đã có mặt để tiếp nhận cá thể rái cá quý hiếm, tiến hành kiểm tra sức khỏe và thả về lại môi trường tự nhiên.

Rái cá vuốt bé có tên khoa học là Aonyx Cinereus, thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm IB thuộc vào nhóm sách đỏ được bảo tồn nghiêm ngặt.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

