Xã hội

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 4 cá thể động vật quý hiếm

Người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện giao nộp 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân giao nộp.

Theo đó, có 1 cá thể rùa hộp trán vàng (tên khoa học là Cuora galbinifrons) do ông Phan Quốc Thắng (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) bàn giao và 3 cá thể công xanh (tên khoa học là Pavo muticus) do ông Nguyễn Phi Long (trú thôn 2, xã Sơn Tây) bàn giao.

536090710-1180442657442777-1287748922245334551-n.jpg
Người dân giao nộp các cá thể động vật quý hiếm.

Đây là các loài động vật thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 130 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

