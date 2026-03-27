Chạy đua thời gian cứu người bệnh viêm cân mạc hoại tử biến chứng suy đa tạng

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp nhịp nhàng, cứu sống thành công một người bệnh bị viêm cân mạc hoại tử diễn tiến thần tốc.

Đây là tình trạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, gây sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp đúng phác đồ trong "thời điểm vàng".

Vi khuẩn ăn thịt người nhanh chóng gây tình trạng nguy kịch

Người bệnh (30 tuổi) nhập viện cấp cứu với các triệu chứng diễn tiến chỉ sau vài giờ: Khó thở, huyết áp tụt sâu, đau nhức dữ dội vùng cẳng chân phải. Tại vùng tổn thương, xuất hiện các nốt bóng nước, da chuyển sang màu tím sẫm và lan rộng rất nhanh.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu điển hình của viêm cân mạc hoại tử nặng – một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, thường được dân gian gọi là do vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.

Người bệnh chụp hình kỷ niệm cùng bác sĩ tham gia điều trị trực tiếp gồm BS.CKI. Trương Phạm Huỳnh Đăng Khoa (khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình) và ThS.BS.CKI. Nguyễn Hữu Tín (khoa Hồi sức tích cực và Chống độc)

Cuộc chạy đua với thời gian của liên chuyên khoa

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Ê-kíp khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn và đưa người bệnh vào phòng mổ trong "giờ vàng". Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật rạch giải áp lớp màng bao cơ, cắt lọc triệt để các mô đã bị hoại tử và làm sạch vùng nhiễm trùng để ngăn chặn độc tố lan vào máu.

Sau mổ, người bệnh được chuyển thẳng đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy đa cơ quan. Tại đây, các bác sĩ đã áp dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất: hỗ trợ máy thở, dùng thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp và đặc biệt là lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc do vi khuẩn giải phóng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngoại khoa và Hồi sức, sau gần 1 tuần điều trị kiên trì, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh dần ổn định, chức năng gan thận hồi phục kỳ diệu.

Hành trình tái tạo và trở lại cuộc sống

Sau 1 tháng điều trị tích cực, khi vùng nhiễm trùng đã sạch hoàn toàn và sức khỏe người bệnh ổn định, các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật ghép da để che phủ vùng khuyết hổng lớn ở chân.

Đến nay, mảnh ghép da đã bám tốt, vết thương lành lặn. Người bệnh không chỉ giữ được tính mạng mà còn giữ được đôi chân, hiện đã có thể đi lại độc lập và trở lại sinh hoạt bình thường.

Viêm cân mạc hoại tử là bệnh lý hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo người dân: Khi có vết thương ở tay chân (dù là vết xước nhỏ) kèm theo các dấu hiệu như đau nhức quá mức so với tổn thương nhìn thấy, sưng nóng đỏ lan nhanh hoặc xuất hiện bóng nước, cần đến ngay các bệnh viện lớn để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc hoặc trì hoãn việc nhập viện.

