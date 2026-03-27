Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chạy đua thời gian cứu người bệnh viêm cân mạc hoại tử biến chứng suy đa tạng

Viêm cân mạc hoại tử nặng là một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, dân gian gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp nhịp nhàng, cứu sống thành công một người bệnh bị viêm cân mạc hoại tử diễn tiến thần tốc.

Đây là tình trạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, gây sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp đúng phác đồ trong "thời điểm vàng".

Vi khuẩn ăn thịt người nhanh chóng gây tình trạng nguy kịch

Người bệnh (30 tuổi) nhập viện cấp cứu với các triệu chứng diễn tiến chỉ sau vài giờ: Khó thở, huyết áp tụt sâu, đau nhức dữ dội vùng cẳng chân phải. Tại vùng tổn thương, xuất hiện các nốt bóng nước, da chuyển sang màu tím sẫm và lan rộng rất nhanh.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu điển hình của viêm cân mạc hoại tử nặng – một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, thường được dân gian gọi là do vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.

viem-can-mac.jpg
Người bệnh chụp hình kỷ niệm cùng bác sĩ tham gia điều trị trực tiếp gồm BS.CKI. Trương Phạm Huỳnh Đăng Khoa (khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình) và ThS.BS.CKI. Nguyễn Hữu Tín (khoa Hồi sức tích cực và Chống độc)

Cuộc chạy đua với thời gian của liên chuyên khoa

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Ê-kíp khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn và đưa người bệnh vào phòng mổ trong "giờ vàng". Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật rạch giải áp lớp màng bao cơ, cắt lọc triệt để các mô đã bị hoại tử và làm sạch vùng nhiễm trùng để ngăn chặn độc tố lan vào máu.

Sau mổ, người bệnh được chuyển thẳng đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy đa cơ quan. Tại đây, các bác sĩ đã áp dụng các kỹ thuật hồi sức hiện đại nhất: hỗ trợ máy thở, dùng thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp và đặc biệt là lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc do vi khuẩn giải phóng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngoại khoa và Hồi sức, sau gần 1 tuần điều trị kiên trì, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh dần ổn định, chức năng gan thận hồi phục kỳ diệu.

Hành trình tái tạo và trở lại cuộc sống

Sau 1 tháng điều trị tích cực, khi vùng nhiễm trùng đã sạch hoàn toàn và sức khỏe người bệnh ổn định, các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật ghép da để che phủ vùng khuyết hổng lớn ở chân.

Đến nay, mảnh ghép da đã bám tốt, vết thương lành lặn. Người bệnh không chỉ giữ được tính mạng mà còn giữ được đôi chân, hiện đã có thể đi lại độc lập và trở lại sinh hoạt bình thường.

Viêm cân mạc hoại tử là bệnh lý hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo người dân: Khi có vết thương ở tay chân (dù là vết xước nhỏ) kèm theo các dấu hiệu như đau nhức quá mức so với tổn thương nhìn thấy, sưng nóng đỏ lan nhanh hoặc xuất hiện bóng nước, cần đến ngay các bệnh viện lớn để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc hoặc trì hoãn việc nhập viện.

#Viêm cân mạc hoại tử #Chống độc và hồi sức tích cực #Phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử #Chữa trị viêm mô cấp tính

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiễm khuẩn mô mềm, căn bệnh gây chết người nhanh chóng

Người cao tuổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch hay nghiện rượu nhiễm độc từ độc tố của vi khuẩn sẽ khiến vi khuẩn lan rộng nhanh, bệnh khó kiểm soát.

Hồi sức tích cực vẫn tử vong

Thời gian vừa qua tại khoa Hồi sức truyền nhiễm (A4D) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận và điều trị 2 bệnh nhân chẩn đoán viêm cân mạc hoại tử (Necrotizing Fasciitis) biến chứng suy đa tạng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

3 tuần điều trị tích cực để cứu người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn Whitmore

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho và khó thở, dùng thuốc không thuyên giảm, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sốt cao, suy hô hấp nguy kịch

Sau 3 tuần điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã cứu sống một bệnh nhân nam 54 tuổi nhiễm vi khuẩn Whitmore (melioidosis) – bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 59 tuổi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da nhanh

Vi khuẩn Vibrio vulnificus hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" gây hoại tử da, nhiễm trùng nặng qua vết thương hở hoặc ăn hải sản sống...

Bệnh nhân nguy kịch do nhiễm vi khuẩn sống trong nước biển

Mới đây, một người đàn ông 59 tuổi vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương phỏng nước, hoại tử da vùng cẳng chân trái lan nhanh lên đùi và bẹn, kèm suy gan, suy thận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới