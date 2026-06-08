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Sống Khỏe

Sốt kéo dài, người đàn ông phải dẫn lưu 2 chai mủ màng phổi

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị tràn mủ màng phổi bằng phương pháp dẫn lưu màng phổi Trocar, lấy ra tới 2 chai mủ đặc.

Thúy Nga

Theo các chuyên gia hô hấp, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, tràn mủ màng phổi xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng tại khoang màng phổi – khoảng không gian nằm giữa phổi và thành ngực. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lượng mủ ngày càng tăng có thể chèn ép phổi, gây suy hô hấp, nhiễm trùng lan rộng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

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Chủ quan ho sốt thông thường người đàn ông dẫn lưu 2 chai mủ phổi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, phần lớn trường hợp diễn tiến nặng đều có điểm chung là chậm đến cơ sở y tế.

Không ít người cho rằng các triệu chứng như ho, sốt, đau họng chỉ là cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp thông thường nên cố gắng chịu đựng, tự theo dõi tại nhà. Một số trường hợp khác lại tự mua thuốc điều trị mà không qua thăm khám.

Đáng lo ngại, việc tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc kháng viêm không đúng chỉ định có thể khiến bệnh không được kiểm soát hiệu quả. Khi triệu chứng thuyên giảm, nhiều người tiếp tục tự ý ngừng thuốc giữa chừng. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ kháng thuốc mà còn tạo điều kiện để ổ nhiễm trùng tiến triển âm thầm, dẫn đến các biến chứng nặng như áp xe phổi hoặc tràn mủ màng phổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài, đặc biệt là các triệu chứng sau:

Đau tức ngực dữ dội: Người bệnh cảm thấy đau nhói vùng ngực, cơn đau tăng lên khi hít sâu, ho hoặc hắt hơi.

Khó thở kéo dài: Xuất hiện cảm giác hụt hơi, thở nhanh, thở nông, mệt mỏi, giảm khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Sốt cao dai dẳng: Sốt kéo dài không thuyên giảm, kèm rét run, vã mồ hôi, ho khạc đờm đặc, đục hoặc có mùi bất thường.

Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Phần lớn bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp có thể được kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện từ giai đoạn đầu và điều trị đúng phác đồ.

Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tránh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là các thuốc kháng sinh và kháng viêm. Người bệnh cũng không nên sử dụng lại đơn thuốc cũ hoặc dùng chung đơn thuốc của người khác vì mỗi trường hợp bệnh lý đều có nguyên nhân và hướng điều trị riêng.

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#Biến chứng tràn mủ màng phổi #Chủ quan trong điều trị nhiễm trùng hô hấp #Tầm quan trọng của phát hiện sớm bệnh lý phổi #Nguy cơ kháng thuốc và biến chứng nặng #Dấu hiệu cảnh báo bệnh lý màng phổi

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