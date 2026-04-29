Ngôi đền Hy Lạp ẩn mình giữa núi cao khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vùng núi hoang vắng, một ngôi đền cổ kính đứng lặng như chứng nhân của nghệ thuật và niềm tin Hy Lạp cổ đại.

T.B (tổng hợp)

Đền thờ Apollo Epicurius tại Bassae là một trong những công trình cổ đại đặc biệt nhất của Hy Lạp, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 5 TCN để tôn vinh thần Apollo trong vai trò “Epicurius” – vị thần bảo hộ và chữa lành. Tọa lạc ở độ cao hơn 1.100 mét trên dãy núi Arcadia, ngôi đền nằm biệt lập giữa thiên nhiên khắc nghiệt, như thể được cố ý tách khỏi thế giới bên ngoài để trở thành không gian linh thiêng thuần khiết.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều khiến công trình này trở nên độc đáo là sự kết hợp táo bạo của ba phong cách kiến trúc cổ điển: Doric ở bên ngoài, Ionic trong nội thất và đặc biệt là một cột Corinthian đơn lẻ – được xem là một trong những ví dụ sớm nhất của kiểu cột này trong lịch sử. Nhiều học giả cho rằng ngôi đền được thiết kế bởi kiến trúc sư Ictinus, người từng tham gia xây dựng đền Parthenon, điều này phần nào lý giải sự tinh xảo và sáng tạo vượt thời đại của công trình.

Ảnh: britishmuseum.

Không giống các đền thờ Hy Lạp thường quay mặt về hướng Đông, đền Apollo Epicurius lại có trục chính theo hướng Bắc – Nam, một lựa chọn hiếm gặp và vẫn còn gây nhiều tranh luận. Bên trong đền từng có một dải phù điêu tuyệt đẹp mô tả các trận chiến thần thoại giữa người Hy Lạp với các chiến binh Amazon và quái vật centaur. Ngày nay, phần lớn các phù điêu này được lưu giữ tại Bảo tàng Anh, nhưng bản thân ngôi đền vẫn giữ được cấu trúc gần như nguyên vẹn đáng kinh ngạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Sự biệt lập về địa lý lại chính là yếu tố giúp đền tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, tránh khỏi chiến tranh và đô thị hóa. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến công trình bị bào mòn theo thời gian. Để bảo vệ di tích, một cấu trúc mái che hiện đại đã được dựng lên, tạo nên hình ảnh vừa cổ kính vừa đương đại đầy ấn tượng.

Năm 1986, đền Apollo Epicurius tại Bassae được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới – một trong những di sản đầu tiên của Hy Lạp. Dù không nổi tiếng như Acropolis, nơi đây lại mang đến cảm giác khám phá nguyên sơ, nơi quá khứ và thiên nhiên hòa quyện trong sự tĩnh lặng hiếm có.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Kho tri thức

Loài tôm tí hon 'thống trị' nơi sự sống tưởng như không tồn tại

Giữa những vùng nước mặn tưởng chừng khắc nghiệt đến mức không sự sống nào tồn tại, lại có một sinh vật nhỏ bé sống bền bỉ đến kinh ngạc.

Tôm ngâm nước mặn (Artemia salina), là một loài giáp xác tí hon nhưng sở hữu khả năng sinh tồn khiến nhiều sinh vật lớn hơn phải “chào thua”. Chúng sống trong các hồ nước mặn, đầm muối và vùng nước có độ mặn cao đến mức hầu hết sinh vật khác không thể tồn tại. Chính môi trường khắc nghiệt này lại giúp artemia tránh được kẻ thù và cạnh tranh, biến chúng thành “kẻ thống trị” ở những nơi tưởng như sự sống không thể tồn tại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

Xem chi tiết

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
