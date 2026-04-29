Ngôi đền Hy Lạp ẩn mình giữa núi cao khiến giới khảo cổ kinh ngạc

Đền thờ Apollo Epicurius tại Bassae là một trong những công trình cổ đại đặc biệt nhất của Hy Lạp, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 5 TCN để tôn vinh thần Apollo trong vai trò “Epicurius” – vị thần bảo hộ và chữa lành. Tọa lạc ở độ cao hơn 1.100 mét trên dãy núi Arcadia, ngôi đền nằm biệt lập giữa thiên nhiên khắc nghiệt, như thể được cố ý tách khỏi thế giới bên ngoài để trở thành không gian linh thiêng thuần khiết.

Điều khiến công trình này trở nên độc đáo là sự kết hợp táo bạo của ba phong cách kiến trúc cổ điển: Doric ở bên ngoài, Ionic trong nội thất và đặc biệt là một cột Corinthian đơn lẻ – được xem là một trong những ví dụ sớm nhất của kiểu cột này trong lịch sử. Nhiều học giả cho rằng ngôi đền được thiết kế bởi kiến trúc sư Ictinus, người từng tham gia xây dựng đền Parthenon, điều này phần nào lý giải sự tinh xảo và sáng tạo vượt thời đại của công trình.

Không giống các đền thờ Hy Lạp thường quay mặt về hướng Đông, đền Apollo Epicurius lại có trục chính theo hướng Bắc – Nam, một lựa chọn hiếm gặp và vẫn còn gây nhiều tranh luận. Bên trong đền từng có một dải phù điêu tuyệt đẹp mô tả các trận chiến thần thoại giữa người Hy Lạp với các chiến binh Amazon và quái vật centaur. Ngày nay, phần lớn các phù điêu này được lưu giữ tại Bảo tàng Anh, nhưng bản thân ngôi đền vẫn giữ được cấu trúc gần như nguyên vẹn đáng kinh ngạc.

Sự biệt lập về địa lý lại chính là yếu tố giúp đền tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, tránh khỏi chiến tranh và đô thị hóa. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến công trình bị bào mòn theo thời gian. Để bảo vệ di tích, một cấu trúc mái che hiện đại đã được dựng lên, tạo nên hình ảnh vừa cổ kính vừa đương đại đầy ấn tượng.

Năm 1986, đền Apollo Epicurius tại Bassae được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới – một trong những di sản đầu tiên của Hy Lạp. Dù không nổi tiếng như Acropolis, nơi đây lại mang đến cảm giác khám phá nguyên sơ, nơi quá khứ và thiên nhiên hòa quyện trong sự tĩnh lặng hiếm có.