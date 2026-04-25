Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

Ảnh: colombia.travel.

Điểm nổi bật của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và hoạt động canh tác truyền thống. Những đồi cà phê bậc thang uốn lượn theo triền núi, xen kẽ với các khu rừng bản địa và những ngôi làng nhỏ rực rỡ sắc màu. Người nông dân trồng cà phê Colombia, thường được gọi là “cafeteros”, đã phát triển các kỹ thuật canh tác cà phê thích ứng với độ cao và khí hậu, từ việc chọn giống đến thu hoạch thủ công, nhằm đảm bảo chất lượng hạt cà phê đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Ảnh: xixerone.

Không thể nói đến vùng văn hóa cà phê mà không nhắc tới vai trò của UNESCO, tổ chức đã ghi nhận giá trị độc đáo của nơi này không chỉ ở sản phẩm cà phê mà còn ở hệ thống xã hội, kiến trúc và truyền thống lâu đời. Những ngôi nhà gỗ với ban công rộng, sơn màu tươi sáng, phản ánh phong cách kiến trúc “paisa” đặc trưng của khu vực.

Ảnh: semana.com.

Văn hóa cà phê ở đây không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn lan tỏa vào đời sống thường nhật. Từ những lễ hội, âm nhạc, trang phục truyền thống cho đến cách người dân thưởng thức một tách cà phê - tất cả đều phản ánh một bản sắc văn hóa riêng biệt. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn để trải nghiệm quy trình làm cà phê từ hạt đến ly, hiểu rõ hơn về công sức và niềm tự hào của người dân địa phương.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, việc bảo tồn “bức tranh văn hóa cà phê” này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là di sản của Colombia mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

#Di sản văn hóa cà phê Colombia #Vùng đất trồng cà phê UNESCO công nhận #Ảnh hưởng văn hóa cà phê trong đời sống #cà phê #Colombia #UNESCO

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
