Cuộc cải tổ nội các của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham

Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các.

Ngày 20/7 vừa qua, ông Andy Burnham, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh.

Trong bài phát biểu trước số 10 Phố Downing, tân Thủ tướng Burnham cam kết xây dựng một mô hình chính trị mới, tái công nghiệp hóa nước Anh, phân quyền mạnh hơn cho các địa phương và triển khai kế hoạch nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân,...Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế của Anh tăng trưởng chậm chạp trong những năm gần đây.

AP đưa tin, sau khi nhậm chức hôm 20/7, tân Thủ tướng Anh đã tiến hành cuộc cải tổ nội các.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: AP/Kirsty Wigglesworth.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves rời nhiệm sở và được thay thế bởi ông John Healey, người đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 6 và cáo buộc Bộ Tài chính không chi đủ cho quân đội trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Tân Bộ trưởng Tài chính Healey cho biết chi tiêu quốc phòng, dự kiến ​​chiếm 2,6% GDP năm tới, cần tăng lên 3% vào năm 2030.

Trong khi đó, Wes Streeting, người đã từ chức Bộ trưởng Y tế hồi tháng 5, tiếp quản chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Các thành viên chủ chốt khác được bổ nhiệm vào nội các bao gồm Ngoại trưởng Ed Miliband, Bộ trưởng Nhà ở Angela Rayner và Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds.

Louise Haigh, một đồng minh quan trọng của Thủ tướng Burnham, người đã giúp ông thăng tiến lên vị trí cao nhất, được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh thứ nhất.

Bà Shabana Mahmood, Bộ trưởng Nội vụ, người đã giám sát các quy định gây tranh cãi nhằm giảm nhập cư, vẫn được giữ nguyên chức vụ.

Văn phòng của tân Thủ tướng Burnham cho biết ông đã có cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một trong những cuộc điện đàm đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, "nhấn mạnh cam kết của ông đối với quốc phòng và an ninh".

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Anh đã có "một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp" và sẽ "gặp nhau trong tương lai không xa để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm".

Thủ tướng Burham cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng như các lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Theo AP, Thủ tướng Burnham đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên hôm 21/7, khẳng định rằng ông sẽ lãnh đạo một "Chính phủ chú trọng đến chi phí sinh hoạt của người dân nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế mà hàng triệu người đang phải gánh chịu".

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