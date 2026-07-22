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Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại đường hầm ở Ấn Độ, ít nhất 12 người tử vong

Vụ nổ đã làm sập một phần đường hầm đang xây dựng tại dự án thủy điện ở bang Sikkim, Ấn Độ, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 21/7 cho biết, vụ nổ xảy ra tại làng Samardung, bang Sikkim, Ấn Độ, vào ngày 20/7, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 13 người mất tích.

"Lực lượng cứu hộ được trang bị bình oxy đã chạy đua với thời gian hôm 21/7 để tìm kiếm người còn sống sót khi khí độc được phát hiện tại hiện trường thảm kịch", nguồn tin cho hay.

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Xe cứu thương di chuyển qua một đường hầm đang xây dựng thuộc dự án thủy điện ở làng Samardung, cách Gangtok khoảng 40 km, vào cuối ngày 20/7/2026. Ảnh: Chính quyền Sikkim/AP.

Được biết, 21 công nhân đang làm việc bên trong đường hầm khi vụ nổ xảy ra. Hai người trong số họ may mắn thoát ra ngoài. 6 nhân viên của công ty điện lực sau đó vào đường hầm để giải cứu nạn nhân nhưng lại bị mắc kẹt.

Thủ hiến bang Prem Singh Tamang, người đã đến thăm hiện trường hôm 21/7 cho biết, nguyên nhân vụ nổ được cho là do sự tích tụ khí metan. "Những người sống sót kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi mảnh vỡ ập xuống đường hầm", theo lời quan chức dân sự Anupama Tamling.

Hôm 21/7, các nhà chức trách đã tìm thấy 12 thi thể trong khi Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đang nỗ lực giải cứu 13 người được cho là vẫn đang mắc kẹt.

“Các loại khí độc như metan, carbon monoxide và hydro sulfide được phát hiện bên trong đường hầm”, ông Nitin Kumar, một quan chức của NDRF, cho biết tại hiện trường.

Theo các quan chức, điều kiện trong hầm vào cuối ngày 21/7 nguy hiểm đến mức, mặc dù được trang bị thiết bị oxy, lực lượng cứu hộ chỉ có thể vào hiện trường vụ tai nạn theo từng đợt khoảng 15 phút mỗi lần.

Trước đó, một vụ nổ bên trong mỏ than ở bang Meghalaya hồi tháng Hai đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng. Năm 2023, một đoạn đường hầm ở bang Uttarakhand phía bắc bị sập, khiến 41 công nhân bị mắc kẹt trong 17 ngày trước khi được giải cứu.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy điện ở Ấn Độ hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
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