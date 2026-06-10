MRB lên tiếng về tranh chấp tại gói thầu CP06 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa có thông tin chính thức liên quan đến tình hình triển khai Gói thầu CP06 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trong bối cảnh xuất hiện những ý kiến khác nhau giữa các bên liên quan về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

Thi công đoạn hầm của Tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Thành phố, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: MRB.

Theo MRB, Gói thầu CP06 là gói thầu quan trọng của dự án, bao gồm thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1 với các hạng mục như đầu máy toa xe, thiết bị Depot, hệ thống điều khiển giám sát trung tâm (CC/SCADA), tín hiệu, thông tin và cấp điện.

Đến nay, toàn bộ khối lượng công việc thuộc đoạn trên cao đã hoàn thành, chiếm khoảng 92% giá trị công trình. Phần việc còn lại chủ yếu tập trung ở đoạn đi ngầm, tương ứng khoảng 8% giá trị gói thầu.

Lần đầu tiên lên tiếng về những nội dung đang được dư luận quan tâm, MRB cho rằng đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, sử dụng hợp đồng quốc tế và có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh những vấn đề cần làm rõ liên quan đến chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra.

Theo MRB, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, đánh giá các nội dung kỹ thuật, tiến độ, chi phí cũng như những vấn đề hợp đồng phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau, MRB đang tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ liên quan nhằm bảo đảm việc xem xét, đánh giá được thực hiện khách quan, minh bạch, đúng quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước và thông lệ quốc tế có liên quan.

Theo MRB, song song với quá trình rà soát, cơ quan này đang chủ động nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và phương án tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa những tác động tới tiến độ chung.

MRB cũng thường xuyên báo cáo UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình triển khai và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, MRB đang phối hợp với các đối tác và cơ quan liên quan triển khai việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn. Kết quả đánh giá này sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp đối với những vấn đề còn tồn tại.

MRB cho biết, UBND TP Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các đối tác liên quan hiện đang tích cực phối hợp nhằm hỗ trợ quá trình xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án.

Khẳng định quan điểm trong quá trình giải quyết các vấn đề còn tồn tại, MRB nhấn mạnh đơn vị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đồng thời duy trì tinh thần hợp tác, xây dựng và trách nhiệm với các bên liên quan.

"Mục tiêu chung là sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô", MRB cho biết.

Trước đó, ngày 9/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẩn trương báo cáo về tình trạng, tiến độ và kết quả xử lý tranh chấp hợp đồng tại Gói thầu CP06 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (metro Nhổn - ga Hà Nội).

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình triển khai dự án đã phát sinh nhiều tranh chấp hợp đồng kéo dài, đặc biệt tại Gói thầu CP06. Tình trạng này được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đồng thời làm gia tăng tổng mức đầu tư dự án.