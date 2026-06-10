“Nổ” quen biết quan chức, người đàn ông lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Sau khi đưa ra thông tin gian dối, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (TP Huế) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 10/6, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, mặc dù không còn là nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nhưng Nguyên vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Nguyên tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Minh

Do tin tưởng, nhiều người dân đã giao tiền cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Nguyên để nhờ thực hiện các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỷ đồng của 37 bị hại trên địa bàn TP Huế.

Chưa dừng lại, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên còn sử dụng một phiếu thu giả có đóng dấu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú nhằm tạo lòng tin cho bị hại. Với thủ đoạn này, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt hơn 178 triệu đồng của chị Trương Thị Thủy.

Được biết, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Nguyên đã sử dụng một phần để trả nợ theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, trả lại một phần cho một số bị hại nhằm kéo dài thời gian bị phát hiện, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.