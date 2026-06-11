Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

Trong buổi thi mở màn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 11/6, bà Lê Thị Bích Liên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình tổ chức tại một số hội đồng thi trên địa bàn. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và đúng quy chế của kỳ thi cấp quốc gia.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các Điểm thi bao gồm: Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt, Trường THCS - THPT Tây Sơn và Trường THPT Trần Phú (nằm trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt). Nội dung kiểm tra rà soát toàn diện các khâu liên quan đến quy trình tổ chức. Cụ thể, đoàn đã thanh tra việc chấp hành quy chế thi của thí sinh và giám thị, việc phân công cán bộ coi thi, các phương án bảo vệ an ninh trật tự xung quanh khu vực trường thi, công tác hậu cần hỗ trợ thí sinh, cũng như việc chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngày thi.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt trong buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Linh Thư)

Tại các điểm đến, công tác bảo mật, lưu trữ và bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các sự cố. Tại Điểm thi Trường THCS - THPT Tây Sơn – nơi ghi nhận có 650 thí sinh đăng ký dự thi được bố trí tại 28 phòng thi, đoàn công tác đã kiểm tra kỹ lưỡng quy trình sắp xếp cán bộ coi thi và quy cách niêm phong, bảo vệ tủ đựng bài thi, đề thi.

Ghi nhận thực tế trong buổi thi đầu tiên cho thấy, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại các điểm trường được duy trì chặt chẽ. Đội ngũ giám thị, lực lượng công an điều tiết giao thông, nhân viên y tế trực ban và các tình nguyện viên thuộc chương trình tiếp sức mùa thi đã tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Các sĩ tử đều có mặt đúng giờ, chấp hành quy định gửi đồ dùng cá nhân ngoài phòng thi và giữ tâm lý ổn định trước khi làm bài.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra việc bảo quản đề thi, bài thi, bố trí cán bộ coi thi tại Điểm thi Trường THCS - THPT Tây Sơn. (Ảnh: Linh Thư)

Qua quá trình kiểm tra thực địa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Lê Thị Bích Liên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Đồng thời, lãnh đạo ngành giáo dục địa phương yêu cầu các điểm thi tiếp tục tuân thủ tuyệt đối các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, duy trì tính nghiêm túc, khách quan, không được chủ quan hay lơ là ở bất kỳ công đoạn nào trong các buổi thi tiếp theo.

Báo cáo sơ bộ cho thấy, tình hình tại các hội đồng thi trên toàn tỉnh Lâm Đồng trong buổi thi đầu tiên diễn ra ổn định, an toàn và chưa ghi nhận trường hợp bất thường nào vi phạm quy chế.