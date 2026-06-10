“Luật ngầm” của nữ quái cầm đầu nhóm giang hồ Chành cua 46

Lâm Bích Dung - chủ Chành cua 46 thừa nhận cho người theo dõi, đập phá xe tải chở cua, thậm chí dàn cảnh tai nạn để ép các đơn vị đưa hàng vào cơ sở đóng phí.

Lâm Bích Dung (SN 1977, trú tại phường Bình Thới, TP HCM) cùng 16 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại Chành cua 46, phường Minh Phụng. Trong đó, Dung là đối tượng cầm đầu đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua.

Lâm Bích Dung sau khi bị bắt.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Lâm Bích Dung thừa nhận mục đích của việc đe dọa, cản trở các xe vận chuyển là để buộc chủ hàng phải đưa cua về Chành cua 46 và nộp phí kiểm đếm 30.000 đồng mỗi thùng.

Theo lời khai của bị can này, Dung tiếp quản công việc quản lý Chành cua 46 của anh trai từ năm 2024. "Trước đây anh tôi làm sao thì tôi tiếp tục làm vậy”, bị can này khai.

Đáng chú ý, cũng theo Dung khai, nếu những xe chở cua không vào chành của Dung, bị can này sẽ cho người theo dõi, cản trở, thậm chí đập xe tải để họ trễ giờ giao hàng. Mục đích để giới mua bán cua biết đến Dung và phải tập kết tại Chành cua 46 để thu phí kiểm đếm.

Bị can Tăng Đức Quang (SN 1985, cháu của Lâm Bích Dung) cũng thừa nhận là người nhận nhiệm vụ theo dõi, cản trở xe cua không vào kiểm đếm tại Chành cua 46.

Cơ quan điều tra xác định để duy trì sự chi phối, nhóm này đã thiết lập một dạng “luật ngầm” trong giới kinh doanh cua. Những ai không chấp hành sẽ đối mặt với nhiều hình thức trả đũa như đập phá phương tiện, đốt xe, tạo va chạm giao thông hoặc gây hư hỏng hàng hóa.

Một đại diện đơn vị chuyên vận chuyển cua tuyến miền Tây – TP HCM cũng là bị hại kể lại, tháng 7/2025, một số đối tượng lạ mặt tiếp cận với tài xế xe tải (do công ty thuê để vận chuyển) và yêu cầu đưa hàng về Chành cua 46 (số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP HCM) để tập kết, kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Phía bị hại không đồng ý liền bị đe dọa. Cũng từ đây, các chuyến xe chở cua từ miền Tây về TP HCM của đơn vị này liên tục bị đập bể kính xe.

Theo bị hại này, sau khi giao cua, tài xế về khu vực phường Tân Tạo nghỉ ngơi thì bất ngờ bị người lạ dùng đá, gậy đập bể kính xe. Chuyện này xảy ra 4-5 lần. Đỉnh điểm, một lần khi xe tải chở cua đang lưu thông trên đường cao tốc, nhóm Chành cua 46 dùng ô tô cố tình gây ra va chạm để hàng bị trễ giờ vận chuyển.

Vụ việc này xảy ra ngày 21/9/2025. Phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung. Dung đã chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải để dằn mặt. Việc bị đập phá không chỉ gây hư hại xe mà hàng hóa vận chuyển bị trễ chuyến bay khiến chi phí vận chuyển bị đội lên rất cao. Thiệt hại về tiền sửa xe gần 100 triệu đồng, cua chết cũng rất nhiều vì thời gian vận chuyển quá lâu. "Trong giới mua bán cua thì nghe tới Chành cua 46 ai cũng biết, ai cũng sợ. Nếu không theo thì không đi hàng được”, người này nói.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án.

Đường dây tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đưa vào tầm ngắm và xác lập chuyên án để triệt phá. Sau 8 tháng điều tra, cảnh sát xác định, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP HCM.

Tuy nhiên, các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng. Mỗi ngày Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30 triệu đến 90 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra như đập phá/đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng hàng. Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, Lâm Bích Dung (SN 1977; trú tại Phường Bình Thới) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986; trú tại Phường Bình Thới) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt của nhóm đối tượng này. Điển hình, ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung. Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản hơn 80 triệu đồng đồng.

Rạng sáng ngày 1/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng; trong đó có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông.

Ngày 7/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời khởi tố 17 bị can có liên quan. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, nguồn thu lợi bất chính và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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