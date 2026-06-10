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Xã hội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng

Số tiền trên chỉ là doanh thu trong vòng 5 tháng trước khi bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. 

Tuệ Minh

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có liên quan đến đường dây này để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, tại nhiều địa phương trên cả nước.

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Các đối tượng tham gia vụ đánh bạc với số tiền kỷ lục.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để trao đổi, liên lạc thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội có độ bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook; đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng trung gian…. nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi thu thập, củng cố đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30/5, Phòng 05, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Cục C05, Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi), ở phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh, cùng 8 đối tượng khác có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trần Ngọc Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super (siêu đại lý) đăng nhập trên website agbong88.com.

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Trần Ngọc Hoàng, kẻ cầm đầu đường dây cá độ đá bóng 600 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp

Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng, gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp).

Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vụ án tiếp tục là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với các đối tượng đã, đang và sẽ có ý định “đỏ đen” trên mạng. Khi đã lỡ sa vào những trò cờ bạc thì dù là ảo hay thật, cũng để lại những hệ lụy đau lòng cho chính người chơi, gia đình và xã hội...

“Chỉ còn ít ngày nữa, Giải vô địch bóng đá Thế giới 2026 (Word Cup 2026) sẽ chính thức khởi tranh, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, hãy cùng nhau thưởng thức một mùa World Cup 2026 với tình yêu thể thao trong sáng, lành mạnh. Trường hợp, phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành động rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời”, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý hóm thanh thiêu niên tụ tập gây náo loạn đường phố | VTV
#cá độ bóng đá #đường dây đánh bạc #Công an Quảng Ngãi #tội phạm mạng #đối tượng cầm đầu #bắt giữ

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