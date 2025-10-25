Liên tiếp hai vụ va chạm giao thông trên cao tốc qua Lâm Đồng

Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng trong đêm 24 và rạng sáng 25/10, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt xử lý hiện trường.

Sáng 25/10, trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe khách, xe đầu kéo và xe tải.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h cùng ngày, trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết hướng Nam – Bắc, đoạn Km144 qua xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm biển số 50H-727.XX và xe đầu kéo di chuyển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi còn cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 10 km, xe khách bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, tài xế bị kẹt trong cabin và bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, sử dụng xe cẩu đưa tài xế ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông. Các phương tiện lưu thông hướng xảy ra tai nạn được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Chợ Lầu để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/10, tại Km33 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng Nam – Bắc, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, cũng xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe tải di chuyển cùng chiều. Tại hiện trường, một xe tải va vào đuôi xe tải phía trước, gây hư hỏng phần đầu.

Rất may, cả hai vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Lực lượng Cảnh sát giao thông Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã kịp thời có mặt để xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

