Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Tăng hạn mức chỉ định thầu, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 214/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định 24/2024/NĐ-CP với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là việc nâng hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu.

Hải Đăng

Ngày 04/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Văn bản do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành này có hiệu lực ngay từ ngày ký và thay thế Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Nghị định mới tập trung quy định cụ thể về 4 nhóm vấn đề chính: Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; Công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu; và Quản lý nhà thầu3333. Với nhiều điểm mới đột phá, Nghị định 214/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo thuận lợi cho cả chủ đầu tư và nhà thầu trong thời gian tới.

1a.jpg

Nâng loạt hạn mức, mở rộng cơ hội cho nhà thầu

Một trong những thay đổi quan trọng và được mong đợi nhất tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP là việc điều chỉnh tăng hạn mức áp dụng cho nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu, giúp đẩy nhanh tiến độ và tăng tính linh hoạt cho các gói thầu.

Cụ thể, hạn mức chỉ định thầu được nâng lên đáng kể tại Khoản 4, Điều 78. Theo đó:

● Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng5.

● Gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá không quá 800 triệu đồng6.

● Gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá không quá 02 tỷ đồng7.

Bên cạnh đó, hạn mức chào hàng cạnh tranh cũng được nâng từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng, hạn mức cũng được điều chỉnh tăng.

Chào giá trực tuyến rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp có giá không quá 02 tỷ đồng (đối với dự toán mua sắm) và không quá 05 tỷ đồng (đối với dự án).

Mua sắm trực tuyến được áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá không quá 500 triệu đồng và gói thầu thuộc dự án có giá không quá 01 tỷ đồng. Thời gian áp dụng mua sắm trực tuyến cũng được kéo dài lên đến 24 tháng.

Bãi bỏ nhiều thủ tục thẩm định, quy định mới về chỉ định thầu

Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã chính thức bãi bỏ quy định về việc thẩm định, hồ sơ thẩm định, nội dung thẩm định và báo cáo thẩm định đối với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đấu thầu.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng, cho phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm trên cơ sở hóa đơn, chứng từ đầy đủ mà không cần thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường.

Ngoài ra, Điều 78 của Nghị định đã chi tiết hóa các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, bao gồm các nhóm: gói thầu cấp bách, khẩn cấp; gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ; gói thầu thuộc lĩnh vực chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; gói thầu có yêu cầu đặc thù về chuyên môn, kỹ thuật; gói thầu yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước và gói thầu thuộc dự án quan trọng quốc gia.

Các điểm mới đáng chú ý khác

Năng lực tổ chuyên gia, tổ thẩm định: Bổ sung quy định riêng cho các gói thầu thuộc dự án khoa học công nghệ, cho phép chủ đầu tư lựa chọn thành viên không bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, nhưng phải đảm bảo năng lực thực hiện.

Đặt hàng, giao nhiệm vụ: Bổ sung Chương VIII (từ Điều 106 đến Điều 112) quy định chi tiết về quy trình đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Xử lý tình huống: Nghị định dành riêng Điều 140 để quy định chi tiết về xử lý các tình huống phát sinh trong đấu thầu, từ việc điều chỉnh giá gói thầu, không có nhà thầu tham dự, đến xử lý trường hợp giá dự thầu thấp bất thường.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP

#Nghị định 214/2025/NĐ-CP #chỉ định thầu #chào hàng cạnh tranh #nhà thầu #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu tại Cà Mau: Rào cản hay thực trạng cạnh tranh?

HSMT các gói thầu ở Cà Mau với tiêu chí khắt khe về kinh nghiệm, nhân sự, thiết bị liệu có phải là rào cản chính khiến các gói thầu thiếu cạnh tranh?

Các gói thầu được Báo tri thức và Cuộc sống đề cập và phân tích bao gồm:

  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa Bờ bao kênh Kiểm Lâm - Đìa Sậy.
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao Rạch Thọ (từ đường HCM đến cầu Rạch Thọ).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao kênh Minh Điền (từ cầu Mega đến cầu Minh Điền).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm (Đoạn từ Cầu Kênh Cây Mắm đến Cầu Kênh Ông Tỷ).
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Vĩnh Long (mới): Gói thầu cạnh tranh tiết kiệm 21%, gói 'một mình' chỉ 0,52%

Trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa sáp nhập Bến Tre, Trà Vinh, kết quả hai gói thầu thiết bị trường học được công bố cùng ngày đã cho thấy sự tương phản gay gắt, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Kể từ ngày 01/07/2025, tỉnh Vĩnh Long chính thức được mở rộng sau khi sáp nhập hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, tạo nên một đơn vị hành chính mới rộng lớn. Trong giai đoạn chuyển giao bộ máy, công tác quản lý đầu tư công được dư luận đặc biệt quan tâm. Và chỉ hơn một tháng sau, ngày 08/08/2025, kết quả hai gói thầu thiết bị giáo dục đã cho thấy những nghịch lý đầu tiên.

Một bên là cuộc đấu thầu cạnh tranh, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Bên còn lại là cảnh "một mình một ngựa", nơi một nhà thầu mới từ TPHCM trúng thầu với mức tiết kiệm 0,52%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu trong giai đoạn nhạy cảm này.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Định Quán: Chuyên gia, luật sư nói gì về hiệu quả vốn công?

Nhiều gói thầu ở Định Quán có tỷ lệ tiết kiệm thấp, có gói chỉ 0,26%. Chuyên gia cho rằng cần xem xét lại tính cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế và minh bạch trong sử dụng vốn ngân sách.

Hàng loạt gói thầu tại huyện Định Quán (Đồng Nai) rơi vào tay một nhà thầu quen thuộc trong bối cảnh thiếu cạnh tranh, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, chuyên gia kinh tế Nguyễn Phước Nguyên và Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có những phân tích sâu sắc về vấn đề này.

Chuyên gia kinh tế: "Tiết kiệm 3,76% là con số đáng báo động"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới