Nghẹt thở Cảnh sát lao vào đám cháy đưa 2 trẻ nhỏ ra ngoài an toàn

Căn nhà kết hợp kinh doanh ở phường Nhiêu Lộc, TP HCM bất ngờ xảy ra cháy, Cảnh sát nhanh chóng khống chế, lao vào đám cháy cứu 4 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Chiều 2/9, Công an phường Nhiêu Lộc, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường dập lửa

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 182 Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc). Đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 8h34, lực lượng PCCC có mặt, triển khai chữa cháy. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được khống chế và đến 8h40 thì dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Một số vật dụng trong nhà bị cháy, hư hỏng...

Căn nhà xảy ra cháy cao 6 tầng, tầng trệt được sử dụng để kinh doanh quán ăn, các tầng còn lại phục vụ sinh hoạt của gia đình. Công trình có kết cấu tường gạch, sàn bê tông. Đám cháy xảy ra tại tầng 3 và tầng 4, với diện tích cháy khoảng 14 m². Chất cháy chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt và các vật dụng trong nhà.

Cảnh sát giải cứu 4 nạn nhân trong nhà, trong đó có 2 trẻ em thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trinh sát, đưa 4 người thoát ra ngoài an toàn bằng cầu thang bộ, gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Vụ cháy làm hư hỏng một số đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, không có thiệt hại về người.