Người phụ nữ mất hơn 100 triệu đồng vì sập bẫy shipper giả

Ngày 23/6, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT.