Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, tương đương 39-49 km/giờ, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới được dự báo đổi hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 22 độ Vĩ Bắc; 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nguy hiểm này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 1/9, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-4 m. Vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và một số khu vực trên Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, ngày và đêm 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 130 mm. Từ chiều tối 31/8 đến ngày 1/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Chiều và đêm 31/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Từ đêm 1/9, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.