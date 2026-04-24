Ngày 24/4, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 24/4 đến 5/5 để tham dự kỳ thi chính thức vào ngày 11-12/6.

Thời gian chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo quy định, từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5/2026, thí sinh trên toàn quốc chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Sau khi kết thúc thời gian thử đăng ký dự thi từ ngày 17/4 đến 21/4/2026 toàn bộ dữ liệu đã được xóa để chuẩn bị cho công tác đăng ký dự thi chính thức).

Thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 thực hiện đăng ký trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Đối với thí sinh tự do, có thể đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại các đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

Nếu đăng ký trực tuyến, thí sinh tự do đăng nhập hệ thống, khai phiếu đăng ký, sau đó in 2 bản phiếu từ hệ thống và nộp cùng hồ sơ minh chứng (nếu có) tại nơi đăng ký dự thi. Trường hợp đăng ký trực tiếp, thí sinh đến các đơn vị tiếp nhận để nhận và khai phiếu theo hướng dẫn.

Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi người tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 11 và 12/6 với khoảng 1 triệu thí sinh tham gia. Đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp: Thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp: Đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Thí sinh lưu ý điểm mới

Thí sinh cần lưu ý, sau ngày 5/5 thí sinh không được quyền thay đổi môn đăng ký dự thi.

Ảnh tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu căn cước công dân, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Thay đổi quan trọng nhất ở mẫu đăng ký dự thi năm 2026 là mã tỉnh thành để phù hợp với sự vận hành của chính quyền hai cấp. Mã tỉnh, mã xã thực hiện theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg. Thí sinh cần lưu ý điều này để tránh sai sót ảnh hưởng tới kỳ thi.

Các em cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi thường trú hiện tại vào các ô tương ứng. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, tỉnh/thành phố.

Quy định đối với Chứng chỉ ngoại ngữ

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Phụ lục I của Quy chế thi (Thông tư 13) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường THPT

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường THPT trên địa bàn.

Danh sách 6 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường THPT tại Hà Nội.

Cụ thể, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, có nhu cầu dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng có thể lựa chọn đăng ký tại một trong 6 trường gồm: THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín và THPT Liên Hà.