Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề xuất tăng trợ cấp lên 600.000 đồng/tháng: Những ai được hưởng lợi?

Đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng/tháng tác động tới hàng triệu người, đặc biệt người cao tuổi không có lương hưu.

Theo D.Thu/Người lao động

Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 600.000 đồng mỗi tháng (tăng 20%), nhằm cải thiện đời sống cho hàng triệu người yếu thế.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 600.000 đồng/tháng. Ảnh minh hoạ
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 600.000 đồng/tháng. Ảnh minh hoạ

Mức tăng được tính từ hai yếu tố: Lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8% và phần bù trượt giá theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2024-2026 khoảng 12%. Việc điều chỉnh nhằm tránh trợ cấp bị giảm giá trị thực do lạm phát.

Theo Bộ Y tế, đề xuất được tổng hợp từ kiến nghị của các địa phương, đồng thời cân nhắc khả năng ngân sách trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Hiện mức 500.000 đồng/tháng chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo khu vực nông thôn và 17,8% ở đô thị. Trong khi đó, giá tiêu dùng giai đoạn 2024-2026 dự kiến tăng gần 12%, riêng các nhóm thiết yếu như lương thực, y tế tăng nhanh hơn, khiến trợ cấp khó giữ vai trò "lưới đỡ cuối cùng" nếu không điều chỉnh.

Cả nước có khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp xã hội, chiếm khoảng 4,5% dân số. Trong đó, khoảng 2,5 triệu người cao tuổi đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Nhóm hưởng lợi trực tiếp gồm người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Một số người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng có thể được xem xét mở rộng diện thụ hưởng theo lộ trình.

Ngoài ra, người khuyết tật nặng, trẻ em mồ côi, người đơn thân nghèo nuôi con… đều hưởng trợ cấp theo "mức chuẩn". Khi chuẩn tăng, mức hưởng của các nhóm này cũng tăng tương ứng.

Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2024, từ 1-7-2025, mức chuẩn 500.000 đồng/tháng được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, chủ yếu dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, đây là mức tối thiểu. Nhiều địa phương đã chủ động chi trả cao hơn từ ngân sách riêng. TP Hà Nội và TPHCM hiện hỗ trợ khoảng 650.000 đồng/tháng, trong khi TP Hải Phòng và Quảng Ninh áp dụng mức tới 700.000 đồng.

Ngoài ra, khoảng 16 địa phương đã mở rộng đối tượng hưởng, 5 địa phương nâng mức trợ cấp cao hơn chuẩn.

Việc nâng mức chuẩn lên 600.000 đồng/tháng được kỳ vọng cải thiện mức sống tối thiểu cho nhóm bảo trợ xã hội, đồng thời thu hẹp chênh lệch giữa các địa phương.

Lý giải về cơ chế điều chỉnh, đại diện Bộ Y tế cho biết chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí được xây dựng phù hợp khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, khi nguồn lực ngân sách cải thiện và kinh tế - xã hội phát triển tốt hơn, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí.

Đề xuất hiện vẫn trong quá trình lấy ý kiến. Nếu được thông qua, chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, cùng lộ trình cải cách tiền lương và an sinh xã hội.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/de-xuat-tang-tro-cap-len-600000-dong-thang-nhung-ai-duoc-huong-loi-196260423230026772.htm
#trợ giúp xã hội #trợ cấp #trợ cấp xã hội #lương hưu #BHXH

Bài liên quan

Xã hội

Đề xuất tăng 20% trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%).

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024.

75.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Xã hội

Dự kiến mức lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

Dự kiến mức lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

Dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến quy định chi tiết về công thức tính lương hưu, các khoản trợ cấp mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

Dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến quy định chi tiết về công thức tính lương hưu, các khoản trợ cấp mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội quy định 9 nhóm đối tượng áp dụng chính sách.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhận lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Không chỉ tại Hà Nội và TP HCM, tại các địa phương trên cả nước cũng điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5/2026 do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5/2026, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ bảy, BHXH TP Hà Nội đã chủ động điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ hai, ngày 4/5/2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

