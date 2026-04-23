Mưa giông lúc rạng sáng quật đổ hàng chục gian hàng hội chợ Hùng Vương

Mưa giông rạng sáng 23/4 làm đổ gần 20 gian hàng tại Hội chợ Hùng Vương 2026, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để kịp phục vụ du khách trong ngày.

Nguyễn Hinh

Rạng sáng 23/4, mưa giông lớn kèm gió mạnh khiến khoảng hàng chục gian hàng tại khu vực tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2026 và chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” trên đường Trần Phú, phường Việt Trì (Phú Thọ) bị tốc mái, đổ sập.

Giông lốc khiến hàng loạt gian hàng tại Hội chợ Hùng Vương bị ảnh hưởng.

Sự cố xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều gian hàng của tiểu thương bị hư hỏng, cây xanh ven đường bị quật đổ. Dọc tuyến đường Trần Phú và khu vực quảng trường Hùng Vương, một số hạng mục phục vụ sự kiện bị ảnh hưởng, thiệt hại vật chất đang được các đơn vị liên quan thống kê.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án khắc phục. Các lực lượng gồm ban tổ chức, đơn vị sự kiện, môi trường đô thị và điện lực đang phối hợp thu dọn cây đổ, dựng lại gian hàng, đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, thiệt hại không quá lớn nhưng xảy ra đúng thời điểm cao điểm Lễ hội Đền Hùng nên ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh và tham quan. Trước đó, các tiểu thương đã được cảnh báo về thời tiết, chủ động gia cố, che chắn và sắp xếp hàng hóa nhằm hạn chế rủi ro.

Ban tổ chức dự kiến trong chiều 23/4, hoạt động trưng bày tại Hội chợ Hùng Vương 2026 sẽ được khôi phục, tiếp tục phục vụ người dân và du khách.

Hội chợ Hùng Vương và chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” năm 2026 có quy mô hơn 400 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng Việt Nam chất lượng cao cùng nhiều dịch vụ du lịch.

Một số hình ảnh hiện trường vụ việc:

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trẩy hội Đền Hùng (Nguồn: VTV1)

Bài liên quan

Toàn văn báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội sáng nay

(Kiến Thức) - Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016.

Theo chương trình nghị sự của Quốc hội, sáng nay (29/7), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trước khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hộ trình bày Báo cáo thẩm tra về báo cáo của Chính phủ.

Sau đây, Kiến Thức xin giới thiệu tới độc giả toàn văn báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội sáng nay: (Nguồn Website Thủ tướng Chính phủ)

Theo Chương trình Kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; các báo cáo về quản lý, sử dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, xử lý sự cố môi trường ở ven biển 4 tỉnh miền Trung và về một số lĩnh vực khác. Thay mặt Chính phủ, tôi xin báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước một số nội dung chủ yếu như sau:


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta tập trung tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tập trung vào những trọng tâm sau:

(1) Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp; ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, đặc biệt là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; số văn bản nợ đọng thấp nhất so với cùng kỳ của nhiều năm. Tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2016; ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nghị quyết 60 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án đầu tư công và chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện.

(2) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp. Đã ban hành và tích cực triển khai Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xử lý các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm, làm nhanh hơn, tốt hơn; có chính sách đặc thù, tạo đột phá cho phát triển.

(3) Tích cực phòng chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thủ tướng Chính phủ đã làm việc trực tiếp với các bộ, ngành và các địa phương miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, có biện pháp hỗ trợ phù hợp để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất; đồng thời rà soát, gắn kết chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu ở từng địa phương, từng vùng và cả nước.

Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên; không chuyển rừng nghèo kiệt sang mục đích khác; xử lý nghiêm các vụ phá rừng.

Về sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt xác định nguyên nhân, đối tượng và có biện pháp khắc phục thiệt hại, hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm các vi phạm.
Xem chi tiết

