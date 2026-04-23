Mưa giông lúc rạng sáng quật đổ hàng chục gian hàng hội chợ Hùng Vương

Mưa giông rạng sáng 23/4 làm đổ gần 20 gian hàng tại Hội chợ Hùng Vương 2026, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để kịp phục vụ du khách trong ngày.

Rạng sáng 23/4, mưa giông lớn kèm gió mạnh khiến khoảng hàng chục gian hàng tại khu vực tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2026 và chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” trên đường Trần Phú, phường Việt Trì (Phú Thọ) bị tốc mái, đổ sập.

Sự cố xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều gian hàng của tiểu thương bị hư hỏng, cây xanh ven đường bị quật đổ. Dọc tuyến đường Trần Phú và khu vực quảng trường Hùng Vương, một số hạng mục phục vụ sự kiện bị ảnh hưởng, thiệt hại vật chất đang được các đơn vị liên quan thống kê.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án khắc phục. Các lực lượng gồm ban tổ chức, đơn vị sự kiện, môi trường đô thị và điện lực đang phối hợp thu dọn cây đổ, dựng lại gian hàng, đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, thiệt hại không quá lớn nhưng xảy ra đúng thời điểm cao điểm Lễ hội Đền Hùng nên ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh và tham quan. Trước đó, các tiểu thương đã được cảnh báo về thời tiết, chủ động gia cố, che chắn và sắp xếp hàng hóa nhằm hạn chế rủi ro.

Ban tổ chức dự kiến trong chiều 23/4, hoạt động trưng bày tại Hội chợ Hùng Vương 2026 sẽ được khôi phục, tiếp tục phục vụ người dân và du khách.

Hội chợ Hùng Vương và chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ” năm 2026 có quy mô hơn 400 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng Việt Nam chất lượng cao cùng nhiều dịch vụ du lịch.

