Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói có thể mất 6 tháng để rà phá thủy lôi ở Hormuz

Nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc thông báo rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết thủy lôi được rải ở eo biển Hormuz.

An An (Theo AP, Independent)

AP dẫn một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã thông báo với các nhà lập pháp trong tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết các quả thủy lôi được rải trong eo biển Hormuz.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp thông tin này trong một cuộc họp kín tại Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 21/4.

botruongmy-4877.png
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Boston Global.

Theo nguồn tin, phiên họp đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi các nhà lập pháp tìm kiếm thông tin về chi phí của cuộc chiến chống Iran, chiến lược và mục tiêu. Các nhà lập pháp cũng nêu ra những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về vụ tấn công vào một khu trường học trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Ba quan chức giấu tên nói với tờ Independent rằng các nhà lập pháp đã nhận được thông báo cho thấy Iran có thể đã triển khai hơn 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển Hormuz. Một số được thả từ thuyền, trong khi số khác được thả trôi bằng công nghệ định vị GPS, khiến lực lượng Mỹ khó phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ Quân đội Mỹ sẽ xử lý "bãi mìn" này như thế nào. Một số quan chức úp mở việc sử dụng máy bay không người lái và trực thăng là những lựa chọn khả thi.

Lực lượng Iran được cho là bắt đầu rải thủy lôi trên tuyến đường thủy trọng yếu này vào tháng 3/2026, sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Iran sở hữu hơn 5.000 quả thủy lôi, tạo ra mối đe dọa chiến lược lớn tại eo biển Hormuz.

#rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz #eo biển Hormuz #Hormuz #Lầu Năm Góc #xung đột Mỹ Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Châu Âu chia rẽ vì cuộc xung đột ở Trung Đông?

Chính sách của EU đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg để xây dựng kế hoạch hành động đối phó với hàng loạt khủng hoảng, từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cho đến bất ổn kinh tế khi chiến sự tại Iran đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tuy nhiên, chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Israel và cách gây áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong bối cảnh an ninh ngày càng xấu đi tại các vùng lãnh thổ Palestine ở Gaza, Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như tại Lebanon lại đang gây chia rẽ trong khối 27 quốc gia thành viên.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran - chỉ một ngày trước khi lệnh này hết hiệu lực - trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình mới đang bị đình trệ. Thông báo này dường như đã xoa dịu lo ngại rằng các cuộc giao tranh, vốn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, sẽ sớm bùng phát trở lại.

Iran hiện vẫn chưa phản hồi về thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump. Cả hai nước đều cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, họ sẵn sàng nối lại giao tranh, theo AP.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông điệp trái chiều của ông Trump trong cuộc chiến Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những thông điệp trái chiều về hướng đi sắp tới trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 đã đưa ra những thông điệp trái chiều về con đường phía trước trong cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông chủ Nhà Trắng vừa tuyên bố không vội kết thúc xung đột, vừa bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán tiếp theo với Tehran sẽ sớm diễn ra tại Pakistan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới