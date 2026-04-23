Mỹ nói có thể mất 6 tháng để rà phá thủy lôi ở Hormuz

AP dẫn một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã thông báo với các nhà lập pháp trong tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết các quả thủy lôi được rải trong eo biển Hormuz.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp thông tin này trong một cuộc họp kín tại Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 21/4.

Theo nguồn tin, phiên họp đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi các nhà lập pháp tìm kiếm thông tin về chi phí của cuộc chiến chống Iran, chiến lược và mục tiêu. Các nhà lập pháp cũng nêu ra những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về vụ tấn công vào một khu trường học trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Ba quan chức giấu tên nói với tờ Independent rằng các nhà lập pháp đã nhận được thông báo cho thấy Iran có thể đã triển khai hơn 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển Hormuz. Một số được thả từ thuyền, trong khi số khác được thả trôi bằng công nghệ định vị GPS, khiến lực lượng Mỹ khó phát hiện.

Hiện vẫn chưa rõ Quân đội Mỹ sẽ xử lý "bãi mìn" này như thế nào. Một số quan chức úp mở việc sử dụng máy bay không người lái và trực thăng là những lựa chọn khả thi.

Lực lượng Iran được cho là bắt đầu rải thủy lôi trên tuyến đường thủy trọng yếu này vào tháng 3/2026, sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Iran sở hữu hơn 5.000 quả thủy lôi, tạo ra mối đe dọa chiến lược lớn tại eo biển Hormuz.

