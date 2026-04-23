Thi lớp 10 Hà Nội, dự kiến thành lập 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng thi

Hà Nội dự kiến tổ chức 250 điểm thi với trên 5.400 phòng thi để đáp ứng quy mô kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Bình Nguyên

Theo kế hoạch, ngày 24/4, UBND các phường, xã hoàn tất việc gửi phiếu đăng ký và hồ sơ dự thi về Sở GD&ĐT Hà Nội. Chậm nhất ngày 6/5, Sở sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT.

Hà Nội dự kiến thành lập 250 điểm thi lớp 10

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2025-2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tham gia xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Trong đó, gần 130.000 em đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Thành phố dự kiến tổ chức khoảng 250 điểm thi với trên 5.400 phòng thi để đáp ứng quy mô kỳ thi.

Khi nào Hà Nội công bố 'tỷ lệ chọi' vào lớp 10?- Ảnh 1.

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10. Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục thực hiện theo phương thức thi tuyển với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian tổ chức thi vào ngày 30 và 31-5-2026. Dự kiến chậm nhất ngày 22-6-2026 Sở sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển.

Công tác chuẩn bị đang được ngành Giáo dục và các địa phương triển khai đồng bộ. Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thi, tuyển sinh và thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027; ban hành hướng dẫn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên về xét tốt nghiệp trung học cơ sở, đăng ký dự thi, xác nhận nhập học. Các phường, xã cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh tại địa phương.

Dự kiến Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi vào ngày 11/5

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai với các mốc thời gian cụ thể. Từ ngày 24/4/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, tổng hợp dữ liệu đăng ký dự thi để phục vụ công tác tổ chức.

Sở cũng tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng bản đồ số các điểm thi, hỗ trợ tra cứu điểm thi, xác nhận nhập học trực tuyến.

Lịch thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, ngày 6/5/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập để các em có cái nhìn tổng thể về mức độ cạnh tranh trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Dự kiến ngày 11/5/2026, Sở sẽ thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ngành và UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của kỳ thi năm nay chính là sự thay đổi trong quy chế lựa chọn trường. Lần đầu tiên, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn theo khu vực cư trú như các năm trước.

Sự thay đổi này được đánh giá là bước đi đột phá nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao của học sinh, đồng thời giảm bớt áp lực về hộ khẩu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc "cuộc đua" vào các trường Top đầu sẽ trở nên khó dự đoán hơn khi thí sinh giỏi ở khắp thành phố đều có cơ hội cạnh tranh công bằng.

Xã hội

Thi tốt nghiệp THPT 2026... thí sinh tập dượt đăng ký trực tuyến

Thí sinh cả nước làm quen quy trình đăng ký trực tuyến từ ngày 17/4 đến 21/4, chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào tháng 6 sắp tới.

Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi trong 5 ngày

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên toàn quốc sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 THPT

Học sinh lớp 9 Hà Nội đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT từ ngày 10/4, có thể điều chỉnh nguyện vọng, kỳ thi gồm 3 môn theo chương trình lớp 9.

Từ ngày hôm nay (10/4) đến ngày 17/4/2026, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội chính thức đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong thời gian đăng ký, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) và phải hoàn thành trước 24h ngày 17/4/2026. Sau thời hạn này, các em không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

