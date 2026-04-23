TPHCM bắt đầu tuyển sinh đầu cấp: Các mốc thời gian quan trọng

Các bước từ rà soát dữ liệu, đăng ký, xét tuyển, đến xác nhận nhập học được ngành giáo dục TP HCM hướng dẫn rõ ràng từ tháng 4 đến tháng 7.

Học sinh và phụ huynh cần chú ý các mốc thời gian tuyển sinh

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành chi tiết kế hoạch, thời gian thực hiện kỳ tuyển sinh đầu cấp.

UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành: rà soát dữ liệu tuyển sinh, cập nhật, bổ sung các thông tin còn thiếu sót (nếu có) đến ngày 26/4; Và đến 17h 25/5, các đơn vị xây dựng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại UBND cấp xã tiến hành điều chỉnh chức năng, đảm bảo kết nối vào trục tuyển sinh của Thành phố; Ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đầu cấp tại địa phương. UBND cấp xã tổ chức tập huấn các đơn vị tham gia tuyển sinh cách thức đăng ký. Chậm nhất đến 17 giờ ngày 25/5, UBND xã cập nhật kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên trên trang tuyển sinh Thành phố.

Từ ngày 27/5 đến 17h ngày 7/6, UBND cấp xã, các đơn vị trường học hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh đăng ký cho học sinh, bao gồm đăng ký theo khu vực để phân bổ vào trường và đăng ký các chương trình đặc thù (chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế, tiếng Anh tích hợp, tăng cường tiếng Pháp…). Phụ huynh được đăng ký đồng thời cả hai nội dung.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Từ ngày 8/6 đến 17h ngày 15/6, UBND cấp xã và 2 trường (TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn, THCS - THPT Lương Thế Vinh) thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh các chương trình đặc thù, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố trước 17h ngày 15/6/2026.

UBND cấp xã và 2 trường (TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn, THCS - THPT Lương Thế Vinh) công bố kết quả tuyển sinh ở tất cả loại hình trước 17h ngày 15/6.

Từ ngày 16/6 đến ngày 23/6, các trường có tổ chức chương trình đặc thù và 2 trường (TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn, THCS - THPT Lương Thế Vinh) tổ chức tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến tại trang tuyển sinh Thành phố.

Từ ngày 24/6 đến ngày 10/7, Sở GD&ĐT gửi dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ vào các trường có chương trình đặc thù về UBND cấp xã, đặc khu để phục vụ công tác thống kê, rà soát và làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương. UBND cấp xã căn cứ vào danh sách học sinh nộp hồ sơ vào các trường có chương trình đặc thù và dữ liệu nhận từ Sở GDĐT để thực hiện xét tuyển tất cả học sinh dựa trên đối tượng và khu vực mà học sinh đã đăng ký, từ đó phân tích, điều chỉnh, phân bổ học sinh vào các trường tuyển sinh trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

​Chậm nhất đến 17h ngày 10/7, UBND cấp xã phải đồng bộ kết quả tuyển sinh của tất cả học sinh (bao gồm toàn bộ đối tượng tuyển sinh) vào tất cả các trường trên địa bàn lên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Từ ngày 11/7 đến 17h ngày 20/7, UBND cấp xã, các đơn vị có tham gia tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ theo phân bổ.

Từ ngày 21/7 đến 17h ngày 23/7, các trường tổng hợp kết quả và tiến hành tổng kết công tác tuyển sinh, sau đó gửi báo cáo lên UBND cấp xã. UBND cấp xã tổng hợp và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài các mốc thời gian trên, trước đó, từ ngày 14/4 đến trước 17h ngày 18/4, Sở GD&ĐT phối hợp UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM triển khai công tác tuyển sinh.

Sau mốc 9h ngày 29/4, hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM sẽ khóa

Theo khung thời gian kế hoạch chuẩn bị, tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 2026 được Sở GD&ĐT TPHCM ban hành, thời gian đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu từ hôm nay 22/4 đến trước 17h ngày 28/4.

Sau mốc 9h ngày 29/4, hệ thống sẽ khóa và thí sinh không thể thêm hay loại bỏ đăng ký dự thi.

Năm nay, TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Sở GD&ĐT TPHCM đặt mục tiêu tuyển khoảng 118.000 học sinh vào lớp 10 công lập, tương đương khoảng 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS, số còn lại lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập (không bao gồm trường chuyên, tích hợp). Việc xét tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Học sinh tại các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu đăng ký dự thi tuyển sinh vào trường chuyên ở thành phố sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4/5, Sở sẽ công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường THPT. Căn cứ số liệu này, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đến trước 17h ngày 8/5. Việc điều chỉnh chỉ áp dụng với thứ tự hoặc lựa chọn nguyện vọng, không được thêm mới hay rút khỏi danh sách dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; riêng các trường hợp đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.