Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị 'âm binh quấy phá'

Công an TPHCM đã bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng, người đã sử dụng tài khoản "Master Dũng Văn" để trục lợi

Ngày 23/4, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng.

Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Công an phường Long Bình mời Nguyễn Văn Dũng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã sử dụng tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" để đăng tải nhiều nội dung mê tín.

Bước đầu xác định, Dũng tự nhận có khả năng "cảm xạ", giải quyết các vấn đề tâm linh như "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá"… nhằm thu hút người xem.

TikToker Nguyễn Văn Dũng (áo cam)

Đối tượng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/lần "giải quyết", tuy nhiên sau khi nhận tiền không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp cơ quan công an nhận được đơn tố cáo, nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 33 triệu đồng.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội đểtự xưng "thầy", "master", "có khả năng tâm linh", "cảm xạ", "giải nghiệp", "trừ tà"… thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển tiền với số tiền lớn nhưng không nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an TPHCM kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mọi trường hợp tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung sai lệch, phản khoa học cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần chủ động tố giác ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Phạm Dũng/ Người Lao Động
Bài liên quan

Khách xách lễ ra về khi cô đồng 'đúng nhận sai cãi' bị công an mời lên làm việc

Ngôi nhà được cho là của cô đồng T.H 'đúng nhận sai cãi' ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khá im ắng sau thông tin người này bị công an mời lên làm việc.

Vụ cô đồng T.H với câu nói cửa miệng 'đúng nhận sai cãi' đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Cụ thể, sáng 8/2, đại diện lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ thông tin cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' xem bói toán, có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Clip: Vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' lên sóng bản tin 'nóng' của VTV

Kênh truyền hình quốc gia VTV đã chính thức đăng tải thông tin về vụ việc cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Cô đồng T.H (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cùng câu nói cửa miệng 'đúng nhận, sai cãi' là nhân vật gây xôn xao mạng xã hội những ngày vừa qua.

Trước sức nóng của trend 'đúng nhận, sai cãi' trên mạng xã hội, chiều ngày 8/2, bản tin Chuyển động 24h phát sóng trên VTV đã chính thức đưa tin liên vụ việc cô đồng T.H nói riêng cũng như việc xem bói toán online nói chung.

Xem chi tiết

