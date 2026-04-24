Hệ thống phòng thủ độc đáo của Hà Lan, biến nước thành vũ khí

Giữa vùng đất thấp hơn mực nước biển, người Hà Lan đã tạo nên một hệ thống phòng thủ độc đáo, nơi nước trở thành “vũ khí” bảo vệ quốc gia.

T.B (tổng hợp)

Các tuyến phòng thủ trên biển của Hà Lan là một mạng lưới công trình quân sự – thủy lợi trải dài khắp Hà Lan, hình thành và phát triển từ thế kỷ 17 đến 20. Khác với các pháo đài truyền thống dựa vào tường thành kiên cố, hệ thống này tận dụng chính nước – yếu tố tưởng chừng là mối đe dọa – để làm lá chắn. Bằng cách kiểm soát mực nước, người Hà Lan có thể biến những cánh đồng rộng lớn thành vùng ngập nông, đủ sâu để cản bước quân địch nhưng lại quá cạn để thuyền bè di chuyển.

Ảnh: core77.

Trung tâm của hệ thống là tuyến phòng thủ nổi tiếng Đường nước Hà Lan mới, kết nối với nhiều tuyến khác như Stelling van Amsterdam, tạo thành một mạng lưới liên hoàn. Khi cần thiết, các cống, đập và kênh đào sẽ được vận hành để điều tiết nước, biến địa hình thành một “chiến trường” có kiểm soát. Xen kẽ trong đó là hàng loạt pháo đài, boong-ke và công sự, được bố trí chiến lược nhằm bảo vệ các điểm trọng yếu.

Ảnh: AGV.

Điều khiến hệ thống này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật quân sự, mà còn ở sự kết hợp tinh tế giữa con người và môi trường. Người Hà Lan, vốn sống chung với nước từ bao đời, đã biến hiểu biết về thủy văn thành một chiến lược phòng thủ hiệu quả. Đây là minh chứng rõ ràng cho tư duy sáng tạo, thay vì chống lại thiên nhiên, họ học cách sử dụng nó như một đồng minh.

Ảnh: onh.nl.

Về mặt cảnh quan, các tuyến phòng thủ này ngày nay mang vẻ đẹp yên bình với đồng cỏ xanh, kênh nước uốn lượn và những pháo đài cổ phủ rêu phong. Khó ai có thể tưởng tượng rằng nơi từng là “bẫy nước” chiến lược lại trở thành không gian thư giãn, nơi người dân đi bộ, đạp xe và khám phá lịch sử. Chính sự chuyển đổi này đã biến di sản thành một phần sống động của đời sống hiện đại.

UNESCO đã công nhận hệ thống này là Di sản Thế giới, không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn vì tầm nhìn kỹ thuật và quy hoạch. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, những bài học từ Các tuyến phòng thủ trên biển của Hà Lan vẫn mang ý nghĩa thời sự, nhắc nhở rằng sự thích nghi thông minh có thể tạo nên sức mạnh bền vững.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
