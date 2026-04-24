Hệ thống phòng thủ độc đáo của Hà Lan, biến nước thành vũ khí

Các tuyến phòng thủ trên biển của Hà Lan là một mạng lưới công trình quân sự – thủy lợi trải dài khắp Hà Lan, hình thành và phát triển từ thế kỷ 17 đến 20. Khác với các pháo đài truyền thống dựa vào tường thành kiên cố, hệ thống này tận dụng chính nước – yếu tố tưởng chừng là mối đe dọa – để làm lá chắn. Bằng cách kiểm soát mực nước, người Hà Lan có thể biến những cánh đồng rộng lớn thành vùng ngập nông, đủ sâu để cản bước quân địch nhưng lại quá cạn để thuyền bè di chuyển.

Ảnh: core77.

Trung tâm của hệ thống là tuyến phòng thủ nổi tiếng Đường nước Hà Lan mới, kết nối với nhiều tuyến khác như Stelling van Amsterdam, tạo thành một mạng lưới liên hoàn. Khi cần thiết, các cống, đập và kênh đào sẽ được vận hành để điều tiết nước, biến địa hình thành một “chiến trường” có kiểm soát. Xen kẽ trong đó là hàng loạt pháo đài, boong-ke và công sự, được bố trí chiến lược nhằm bảo vệ các điểm trọng yếu.

Ảnh: AGV.

Điều khiến hệ thống này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật quân sự, mà còn ở sự kết hợp tinh tế giữa con người và môi trường. Người Hà Lan, vốn sống chung với nước từ bao đời, đã biến hiểu biết về thủy văn thành một chiến lược phòng thủ hiệu quả. Đây là minh chứng rõ ràng cho tư duy sáng tạo, thay vì chống lại thiên nhiên, họ học cách sử dụng nó như một đồng minh.

Ảnh: onh.nl.

Về mặt cảnh quan, các tuyến phòng thủ này ngày nay mang vẻ đẹp yên bình với đồng cỏ xanh, kênh nước uốn lượn và những pháo đài cổ phủ rêu phong. Khó ai có thể tưởng tượng rằng nơi từng là “bẫy nước” chiến lược lại trở thành không gian thư giãn, nơi người dân đi bộ, đạp xe và khám phá lịch sử. Chính sự chuyển đổi này đã biến di sản thành một phần sống động của đời sống hiện đại.

UNESCO đã công nhận hệ thống này là Di sản Thế giới, không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn vì tầm nhìn kỹ thuật và quy hoạch. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, những bài học từ Các tuyến phòng thủ trên biển của Hà Lan vẫn mang ý nghĩa thời sự, nhắc nhở rằng sự thích nghi thông minh có thể tạo nên sức mạnh bền vững.