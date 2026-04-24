Diễn biến tiếp theo khi Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần.

Theo Tổng thống Trump, Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng vào ngày 23/4, AP đưa tin.

Cuộc thảo luận "rất tốt đẹp"

Ông Trump nói thêm rằng cuộc gặp giữa Đại sứ Israel và Lebanon tại Mỹ, lần thứ hai trong tuần qua, đã diễn ra “rất tốt đẹp”, nhưng cũng thừa nhận rằng “họ vẫn phải cân nhắc đến Hezbollah”.

Lực lượng Hezbollah đã lên tiếng phản đối các cuộc đàm phán, và kể từ khi lệnh ngừng bắn đầu tiên có hiệu lực vào ngày 17/4 tuần trước, hai bên đều có những hành vi vi phạm. Được biết, lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 10 ngày dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 27/2.

Dù vậy, đây là những cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon, đánh dấu một bước tiến lớn đối với hai quốc gia láng giềng này.

“Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ trước lực lượng Hezbollah”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Washington trong vài tuần tới.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa lắng nghe Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng tại Washington ngày 23/4/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Ông Trump nói với các phóng viên, khi có mặt các Đại sứ cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, rằng Israel có quyền tự vệ “nếu họ bị tấn công, và điều đó sẽ xảy ra”.

“Chúng tôi hy vọng rằng có thể sẽ chính thức hóa hòa bình giữa Israel và Lebanon trong tương lai gần”, Đại sứ Israel Yechiel Leiter phát biểu.

Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh Moawad cảm ơn ông Trump “vì tất cả nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ Lebanon”. Bà nhắc đến khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông khi nói: “Và tôi nghĩ với sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngài (Tổng thống Trump), chúng ta có thể làm cho Lebanon vĩ đại trở lại”.

Lebanon thúc đẩy đàm phán sâu rộng hơn

Chính phủ Lebanon hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho việc chấm dứt giao tranh vĩnh viễn. Tổng thống Lebanon Aoun cho biết một ngày trước đó rằng, bà Hamadeh sẽ yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công phá hủy nhà cửa tại các làng mạc và thị trấn (ở Lebanon) sau khi chiến sự mới nhất bùng phát ngày 2/3.

"Các bước chuẩn bị đang được tiến hành cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Mục tiêu của cuộc đàm phán sắp tới là hoàn toàn chấm dứt các cuộc tấn công của Israel, Israel rút quân khỏi Lebanon, trả tự do cho các tù nhân Lebanon bị Israel giam giữ, triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới và bắt đầu quá trình tái thiết", ông Aoun cho biết trong thông cáo từ Văn phòng Tổng thống.

Người dân trở về quê nhà ở miền nam Lebanon sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, ngày 17/4/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi Lebanon hợp tác với Israel để giải giáp Hezbollah.

“Chúng tôi không có bất đồng nghiêm trọng nào với Lebanon. Chỉ có một vài tranh chấp biên giới nhỏ có thể giải quyết được”, Ngoại trưởng Saar phát biểu trong một buổi lễ.

“Trở ngại duy nhất cho hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là lực lượng Hezbollah”, ông Saar nói, đồng thời cho rằng Lebanon có thể có “một tương lai độc lập, chủ quyền và tự do khỏi sự chi phối của Iran”.

Cuộc chiến mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon bắt đầu khi Hezbollah phóng tên lửa vào miền bắc Israel, hai ngày sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Israel đáp trả bằng các đợt không kích quy mô lớn vào Lebanon và tiến hành tấn công trên bộ, chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc dọc biên giới.

Quân đội Israel hiện kiểm soát một vùng đệm kéo dài tới 10 km vào phía nam Lebanon. Israel cho biết mục tiêu là loại bỏ mối đe dọa từ các loại tên lửa tầm ngắn và tên lửa chống tăng có thể bắn vào miền bắc Israel.

Theo AP, Hezbollah không tham gia vào các hoạt động ngoại giao. Ông Wafiq Safa, thành viên cấp cao trong hội đồng chính trị của nhóm vũ trang này, nói rằng họ sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp (giữa Israel và Lebanon).

Cuộc chiến mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến khoảng 2.300 người tại Lebanon thiệt mạng, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em, và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

