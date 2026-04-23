Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đắk Lắk: Khởi tố cựu CSGT không cứu giúp nam sinh lớp 12 gặp tai nạn

Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"

Nguyễn Tâm

Từ 9h30 ngày 23/4, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - chủ trì buổi họp báo vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong gây xôn xao dư luận, đồng thời thông tin việc nguyên cán bộ cảnh sát giao thông đã bị khởi tố.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - chủ trì buổi họp báo vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Đại tá Tuấn cho biết khoảng trưa 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, Đắk Lắk, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk - phát hiện V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12) lái xe máy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

Thời điểm này, tổ tuần tra đang xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại tá Tuấn, khi phát hiện, thiếu tá Hoàng đã không thực hiện đúng quy trình xử lý mà truy đuổi khiến Q. lo lắng chạy tốc độ cao và bị tai nạn.

Khi đến km198+200, Q. không làm chủ tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường và ngã xuống đường. Sau đó, thiếu tá Hoàng quay đầu xe rời khỏi hiện trường theo hướng ra quốc lộ 14.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Hoàng để phục vụ điều tra. Đến ngày 23-4, cơ quan này quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cán bộ trên, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

"Hành vi của ông Hoàng vi phạm quy định của lực lượng Công an nhân dân, không thực hiện việc cứu giúp người gặp nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"", đại tá Tuấn thông tin.

Ông Tuấn khẳng định việc khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không bao che.

"Mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che, bỏ qua như một số thông tin trên mạng xã hội xuyên tạc", đại tá Tuấn khẳng định.

Đại tá Tuấn cũng khẳng định đã yêu cầu lực lượng Công an nhân dân xem đây là bài học và sẽ cùng nhà trường, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền để học sinh chấp hành đúng quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc
#Đắk Lắk #Khởi tố #cựu CSGT #không cứu giúp #nam sinh #lớp 12

Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Canada

Đối tượng Trần Thị Thân (Hà Tĩnh) đưa thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Canada để chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trần Thị Thân vẫn tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động đi Canada trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vụ án xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Một hộ kinh doanh đăng ký giết mổ 20 con heo/ngày đêm, nhưng xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P Việt Nam.

Ngày 21/4, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn, liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P).

Trước đó, ngày 5/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, hộ kinh doanh V.B (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 2,9 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vụ hối lộ trong việc cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học

Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt tạm giam 3 đối tượng vụ hối lộ trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh.

Chiều 17/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

fb-img-1776444987121.jpg
3 đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.