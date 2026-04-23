Đắk Lắk: Khởi tố cựu CSGT không cứu giúp nam sinh lớp 12 gặp tai nạn

Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"

Từ 9h30 ngày 23/4, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - chủ trì buổi họp báo vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong gây xôn xao dư luận, đồng thời thông tin việc nguyên cán bộ cảnh sát giao thông đã bị khởi tố.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - chủ trì buổi họp báo vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Đại tá Tuấn cho biết khoảng trưa 15/4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, Đắk Lắk, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk - phát hiện V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng, học sinh lớp 12) lái xe máy có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

Thời điểm này, tổ tuần tra đang xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại tá Tuấn, khi phát hiện, thiếu tá Hoàng đã không thực hiện đúng quy trình xử lý mà truy đuổi khiến Q. lo lắng chạy tốc độ cao và bị tai nạn.

Khi đến km198+200, Q. không làm chủ tay lái, đâm vào mương thoát nước bên trái đường và ngã xuống đường. Sau đó, thiếu tá Hoàng quay đầu xe rời khỏi hiện trường theo hướng ra quốc lộ 14.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Hoàng để phục vụ điều tra. Đến ngày 23-4, cơ quan này quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với cán bộ trên, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

"Hành vi của ông Hoàng vi phạm quy định của lực lượng Công an nhân dân, không thực hiện việc cứu giúp người gặp nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội "không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"", đại tá Tuấn thông tin.

Ông Tuấn khẳng định việc khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không bao che.

"Mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che, bỏ qua như một số thông tin trên mạng xã hội xuyên tạc", đại tá Tuấn khẳng định.

Đại tá Tuấn cũng khẳng định đã yêu cầu lực lượng Công an nhân dân xem đây là bài học và sẽ cùng nhà trường, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền để học sinh chấp hành đúng quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.