Gây tai nạn chết người, tài xế lĩnh hơn 3 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Hồ Văn Hải bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù.

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1980, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo bản cáo trạng, chiều 20/7/2025, sau khi uống rượu bia, Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy chở theo anh L.H.L. lưu thông trên Tỉnh lộ 10. Khi đến Km 16+600, bị cáo bất ngờ rẽ trái qua đường mà không quan sát, không bật tín hiệu, dẫn đến va chạm trực diện với xe máy đi ngược chiều.

Hậu quả, anh L.H.L. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; người điều khiển xe còn lại bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%; bị cáo cũng bị thương 16%.

Kết quả giám định cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải lên tới 180,17 mg/100ml - mức vượt xa quy định cho phép. Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, bị cáo còn không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây ra tai nạn chết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự hối hận.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải 3 năm 2 tháng tù giam.