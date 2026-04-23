Xã hội

Gây tai nạn chết người, tài xế lĩnh hơn 3 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Hồ Văn Hải bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế tuyên phạt 3 năm 2 tháng tù.

Hạo Nhiên

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1980, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo bản cáo trạng, chiều 20/7/2025, sau khi uống rượu bia, Hải dù không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe máy chở theo anh L.H.L. lưu thông trên Tỉnh lộ 10. Khi đến Km 16+600, bị cáo bất ngờ rẽ trái qua đường mà không quan sát, không bật tín hiệu, dẫn đến va chạm trực diện với xe máy đi ngược chiều.

Bị cáo Hồ Văn Hải tại phiên toà.

Hậu quả, anh L.H.L. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; người điều khiển xe còn lại bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%; bị cáo cũng bị thương 16%.

Kết quả giám định cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Hồ Văn Hải lên tới 180,17 mg/100ml - mức vượt xa quy định cho phép. Không chỉ vi phạm nồng độ cồn, bị cáo còn không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện gây ra tai nạn chết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự hối hận.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải 3 năm 2 tháng tù giam.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong khi băng qua đường ở Quảng Trị.
Bài liên quan

Xã hội

Hai người tử vong trong ngày mùng 5 Tết do tai nạn giao thông ở Quảng Trị

Trên tuyến Quốc lộ 12A (Quảng Trị) liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

Khoảng 11h20 ngày 21/2, tại Km12 Quốc lộ 12A, ô tô 7 chỗ mang BKS 73A-314.xx do ông T.T.L. (SN 1973, trú thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 73E1-453.xx do anh N.V.Ph. (SN 1994, trú thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa) cầm lái, lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy ngoài anh Ph. còn có 3 người gồm cháu Phạm Bình A. (SN 2019), cháu Phạm Hoài A. (SN 2016) và bà Hoàng Thị Ch. (SN 1966), cùng trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa.

Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hà Tĩnh, giao thông ùn tắc kéo dài

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9/2, 4 ô tô lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (theo hướng Nam - Bắc), gồm 2 xe tải mang BKS: 50E-343.XX, 89H-068.XX; 1 xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.XX và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát.

Khi đến Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn, tông vào đuôi nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh 5 năm tù giam

Với cáo buộc về tội “Cố ý gây thương tích”, Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại xã Cẩm Lạc) bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 5 năm tù.

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử Lê Văn Phương vì mâu thuẫn cá nhân đã dùng gậy đánh vào đầu Nguyễn Khâm M (SN 2011, trú cùng xã) khiến nạn nhân tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 11h15 ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, N.K.M, Hùng và Anh đã cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.

Xem chi tiết

