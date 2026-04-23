Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về Bộ trưởng Hải quân Mỹ vừa từ chức

Lầu Năm Góc bất ngờ thông báo Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông John Phelan, sẽ rời nhiệm sở "ngay lập tức". 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Lầu Năm Góc bất ngờ thông báo hôm 22/4 rằng Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời nhiệm sở "ngay lập tức".

Lý do về việc ông Phelan đột ngột rời chức vụ chưa được đưa ra. Ông là một trong những lãnh đạo quốc phòng cấp cao mới nhất từ chức hoặc bị sa thải trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Theo AP, ông Phelan chưa từng phục vụ trong quân đội hoặc giữ vai trò lãnh đạo dân sự trong quân chủng trước khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân vào cuối năm 2024. Việc ông được cất nhắc vào vị trí này được cho là nhằm tạo sự thay đổi cho Hải quân.

my-8263.png
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan. Ảnh: INA.

Trước đó, ông Phelan là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và là người sáng lập công ty đầu tư tư nhân Rugger Management LLC. Theo tiểu sử, kinh nghiệm tiếp xúc chính của ông Phelan với quân đội là từ vị trí cố vấn tại tổ chức phi lợi nhuận Spirit of America.

Việc ông Phelan rời nhiệm sở diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sa thải sĩ quan cao nhất của Lục quân, Đại tướng Randy George. Ông Hegseth cũng đã sa thải nhiều tướng lĩnh, đô đốc và lãnh đạo quốc phòng cấp cao khác kể từ khi nhậm chức năm ngoái.

Theo đó, từ tháng 2/2025, ông Hegseth đã cách chức nhiều lãnh đạo quân sự, bao gồm Đô đốc Lisa Franchetti của Hải quân Mỹ, và Tướng Jim Slife, Phó Tư lệnh Không quân. Tổng thống Trump cũng đã sa thải Đại tướng Charles “CQ” Brown Jr. khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Ông Phelan rời chức vụ trong thời điểm bận rộn của Hải quân Mỹ trong bối cảnh lực lượng này đang áp đặt phong tỏa các cảng của Iran và nhắm mục tiêu vào các tàu liên quan đến Tehran trên toàn thế giới trong thời gian lệnh ngừng bắn mong manh của cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Hiện có 3 tàu sân bay Mỹ đang hoạt động hoặc trên đường tới Trung Đông, trong khi chính quyền ông Trump tuyên bố toàn bộ lực lượng vũ trang sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu chống Iran nếu lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

Hải quân Mỹ cũng duy trì sự hiện diện mạnh ở vùng Caribe, nơi họ tham gia chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc buôn ma túy. Lực lượng này cũng đóng vai trò lớn trong việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026.

