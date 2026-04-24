Tiếp nhận 39 nhân viên an ninh hàng không sân bay Pleiku và Phù Cát vào CAND

Sự kiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

​Chiều 23/4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tiếp nhận, tuyển chọn và phong cấp bậc hàm đối với 39 nhân viên an ninh hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku vào Công an nhân dân.

Quang cảnh lễ công bố tiếp nhận. Ảnh CAND.

Sự kiện tiếp nhận 39 nhân viên an ninh hàng không sân bay Pleiku và Phù Cát vào Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không - một lĩnh vực đặc thù, có tính chuyên môn cao và là nhiệm vụ mới được tiếp nhận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao QĐ và chúc mừng 39 nhân sự vừa được tiếp nhận. Ảnh CAND.

39 đồng chí được tiếp nhận vào Công an nhân dân được bảo đảm chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước và ngành Công an; đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biêủ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 39 nhân sự vừa được tiếp nhận, yêu cầu các cán bộ vừa được tuyển dụng nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác của lực lượng vũ trang.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các nhân sự vừa được tiếp nhận nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc và không ngừng tự đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, các đơn vị chức năng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ an ninh hàng không “tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

