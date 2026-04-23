Khởi tố kẻ máu lạnh sát hại 2 người ở Phú Quốc

Bị đề nghị chia tay, Trương Quốc Đạt (19 tuổi, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã dùng dao chém bạn gái và người yêu của bạn gái tử vong tại chỗ.

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Trương Quốc Đạt và chị T.T.P.Th. (21 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang) từng có 6 tháng sống và làm việc cùng nhau tại đặc khu Phú Quốc.

Đến đầu tháng 4 năm nay, Đạt phát hiện bạn gái có tình cảm với anh D.Tr. (21 tuổi, trú tại xã Hòn Đất). Sau khi chị Th. đề nghị chia tay, Đạt ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù.

Tối 16/4, Đạt mang theo dao, điều khiển xe máy rảo quanh khu vực Bãi Vòng để tìm gặp chị Th. giải quyết mâu thuẫn.

Trương Quốc Đạt tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực vòng xoay số 10 (khu phố Suối Mây, xã Dương Tơ), phát hiện anh Tr. đang chở chị Th. trên đường, Đạt lập tức quay xe đuổi theo.

Khi áp sát được xe của đối phương, Đạt dùng dao chém trúng mặt anh Tr. khiến cả 2 ngã xuống đường. Trong lúc anh Tr. hoảng loạn tháo chạy, Đạt dùng dao tấn công chị Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục truy sát đến khi anh Tr. vấp ngã, Đạt đâm nạn nhân tới chết.

Sau khi gây án, Đạt điều khiển xe về phòng trọ tại khu phố 9, Dương Đông thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.