Thời tiết ngày 24/4: Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, duy trì nền nhiệt thấp và gây mưa dông trên diện rộng.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển mát rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 20–23 độ C ở Đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Riêng tại Hà Nội, từ đêm 23/4 đến sáng 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ C.

Dự báo chi tiết cho thấy, đêm 23/4 và ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình 23–25 độ C. Bắc Trung Bộ duy trì mức nhiệt thấp nhất 21–24 độ C, trung bình 24–26 độ C. Sang đêm 24/4 và ngày 25/4, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức mát, phổ biến 21–24 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 23/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 23/4 đến hết ngày 24/4, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Từ đêm 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Lượng mưa tại Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 24/4 phổ biến từ 15–30mm, có nơi trên 80mm. Tại Trung Trung Bộ, từ ngày 24–25/4, lượng mưa dao động 10–30mm/24 giờ, có nơi vượt 70mm/24 giờ, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong các đợt mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do các hiện tượng này được cảnh báo ở cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa dông kèm theo các hiện tượng cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày và đêm 24/4, khu vực vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là phía Nam vịnh, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng Nam Quảng Trị-TP Huế 30-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.