Loài cây cao hơn tòa nhà 30 tầng, tồn tại hàng nghìn năm

Giữa những khu rừng sương mù ven bờ Thái Bình Dương ở Bắc Mỹ, có những “gã khổng lồ xanh” lặng lẽ vươn cao, chứng kiến hàng nghìn năm lịch sử trôi qua.

Cây cù tùng, tên khoa học Sequoia sempervirens, là loài cây cao nhất thế giới. Những cá thể trưởng thành có thể vượt quá 100 mét, tương đương tòa nhà hơn 30 tầng, khiến chúng trở thành biểu tượng của sự hùng vĩ trong giới thực vật. Phân bố tự nhiên của loài này chủ yếu dọc bờ biển phía Tây nước Mỹ, đặc biệt ở bang California, nơi khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và thường xuyên có sương mù.

Điều kỳ diệu của Sequoia sempervirens không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở tuổi thọ đáng kinh ngạc. Nhiều cây có thể sống hơn 2.000 năm, tồn tại qua vô số biến động của thiên nhiên và lịch sử nhân loại. Vỏ cây dày, mềm và chứa nhiều tannin giúp chúng chống lại sâu bệnh và thậm chí cả cháy rừng. Khi hỏa hoạn xảy ra, lớp vỏ này như một “áo giáp” tự nhiên, bảo vệ phần thân bên trong và giúp cây tiếp tục sinh trưởng.

Một đặc điểm thú vị khác là khả năng “uống nước từ không khí”. Nhờ lớp lá kim và cấu trúc tán cao, cù tùng có thể hấp thụ hơi ẩm từ sương mù ven biển, bổ sung nguồn nước ngoài lượng hấp thụ từ rễ. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa khô, khi lượng mưa giảm nhưng sương mù vẫn dày đặc. Chính cơ chế này đã giúp chúng thích nghi hoàn hảo với môi trường đặc thù của bờ biển Thái Bình Dương.

Hệ sinh thái gắn với những cây cù tùng cũng vô cùng phong phú. Trên thân và cành cao của chúng, rêu, dương xỉ và thậm chí cả những cây nhỏ khác có thể phát triển, tạo nên một “khu rừng trên không”. Dưới tán cây, nhiều loài động vật tìm thấy nơi trú ẩn và nguồn thức ăn, từ chim chóc đến các loài thú nhỏ. Những khu rừng cù tùng vì thế không chỉ là nơi có những cây cao nhất thế giới, mà còn là một trong những hệ sinh thái đa dạng và độc đáo.

Ngày nay, nhiều khu rừng cù tùng được bảo vệ nghiêm ngặt trong các công viên quốc gia. Tuy nhiên, trong quá khứ, việc khai thác gỗ đã từng khiến diện tích rừng nguyên sinh suy giảm đáng kể. Những nỗ lực bảo tồn hiện tại nhằm đảm bảo rằng các “người khổng lồ xanh” này sẽ tiếp tục tồn tại cho các thế hệ tương lai.

Đứng dưới một cây cù tùng, con người dễ dàng cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên. Nhưng đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở về sức mạnh của sự bền bỉ – rằng có những sinh mệnh không cần vội vã, vẫn có thể chạm tới bầu trời theo cách của riêng mình.