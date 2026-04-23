Hàng trăm người dự lễ rước kiệu về Đền Hùng

Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của đội múa lân sư rồng xã Hát Môn (Hà Nội) cùng các đoàn rước đến từ các xã, phường: Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng.

Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.​

Từ khoảng 7h30, các đoàn rước bắt đầu khởi hành, tiến vào trung tâm lễ hội. Các kiệu lần lượt nối đuôi nhau di chuyển, tạo thành đoàn rước dài, trang nghiêm. Khi đến khu vực sân khấu, các đoàn tạm dừng, sắp xếp đội hình để biểu diễn.

Đội múa lân sư rồng và các đội múa sư tử của các đoàn kiệu biểu diễn trong khoảng 15 phút trước sân khấu trống đồng, phục vụ đại biểu và người dân. Sau đó, các đoàn tiếp tục hành trình rước kiệu qua cổng đền chính.

Tại khu vực cổng đền, các kiệu được đặt hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ các Vua Hùng. Các đội múa tiếp tục biểu diễn trong khoảng 10 phút trước khi đoàn rước di chuyển xuống khu vực ngã 5 đền Giếng rồi kết thúc chương trình.

Lễ rước kiệu là hoạt động tái hiện sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng Đất Tổ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Sự kiện góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian trong đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội kiệu của các xã tham gia chương trình.

