Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hàng trăm người dự lễ rước kiệu về Đền Hùng

Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Nguyễn Hinh

Chương trình năm nay có sự góp mặt của đội múa lân sư rồng xã Hát Môn (Hà Nội) cùng các đoàn rước đến từ các xã, phường: Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng.

Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.​

Lễ rước kiệu về Đền Hùng là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.​

Từ khoảng 7h30, các đoàn rước bắt đầu khởi hành, tiến vào trung tâm lễ hội. Các kiệu lần lượt nối đuôi nhau di chuyển, tạo thành đoàn rước dài, trang nghiêm. Khi đến khu vực sân khấu, các đoàn tạm dừng, sắp xếp đội hình để biểu diễn.

Đội múa lân sư rồng và các đội múa sư tử của các đoàn kiệu biểu diễn trong khoảng 15 phút trước sân khấu trống đồng, phục vụ đại biểu và người dân. Sau đó, các đoàn tiếp tục hành trình rước kiệu qua cổng đền chính.

Tại khu vực cổng đền, các kiệu được đặt hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi thờ các Vua Hùng. Các đội múa tiếp tục biểu diễn trong khoảng 10 phút trước khi đoàn rước di chuyển xuống khu vực ngã 5 đền Giếng rồi kết thúc chương trình.

Lễ rước kiệu là hoạt động tái hiện sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng Đất Tổ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Sự kiện góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian trong đời sống cộng đồng.

Một số hình ảnh:

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội kiệu của các xã tham gia chương trình.
Trẩy hội đền Hùng (Nguồn: VTV1)

#lễ rước kiệu về Đền Hùng #Giỗ Tổ Hùng Vương #Đền Hùng #Phú Thọ

Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng

Sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ - hai hoạt động quan trọng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới