Bắt nóng đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn trong quá trình cầm cố điện thoại, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, Quảng Trị) đã dùng dao đâm chủ tiệm cầm đồ tử vong.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng C. (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn, là mẹ đẻ của anh C.) có tiếng xô xát, đánh nhau.

Ngay lập tức, anh Nguyễn Hùng C. chạy qua nhà thì phát hiện mẹ mình nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, nên anh C. đã cấp báo cơ quan Công an, đồng thời đưa bà T. đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại bệnh viện, bà Trần Thị T. đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Sơn nhanh chóng có mặt hiện trường phối hợp phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Sau hơn 2h sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, lực lượng Công an đã bắt được hung thủ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Dũng mang máy điện thoại đến tiệm cầm đồ của bà T. để cầm cố. Trong quá trình trao đổi, 2 bên lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng đã dùng hung khí đâm bà Thuỷ rồi trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.