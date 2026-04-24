Bắt nóng đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn trong quá trình cầm cố điện thoại, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, Quảng Trị) đã dùng dao đâm chủ tiệm cầm đồ tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng C. (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn, là mẹ đẻ của anh C.) có tiếng xô xát, đánh nhau.

Ngay lập tức, anh Nguyễn Hùng C. chạy qua nhà thì phát hiện mẹ mình nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu, nên anh C. đã cấp báo cơ quan Công an, đồng thời đưa bà T. đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại bệnh viện, bà Trần Thị T. đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Sơn nhanh chóng có mặt hiện trường phối hợp phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Sau hơn 2h sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng, lực lượng Công an đã bắt được hung thủ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Dũng mang máy điện thoại đến tiệm cầm đồ của bà T. để cầm cố. Trong quá trình trao đổi, 2 bên lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng đã dùng hung khí đâm bà Thuỷ rồi trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Mời quý độc giả xem video: Báo động: Nam giới bị bạo lực gia đình tăng mạnh, nữ giới gây bạo lực cũng tăng. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Xã hội

Hai đối tượng truy nã quốc tế về tội giết người, cướp tài sản 'sa lưới'

Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Ngày 01/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với 02 đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm là Lê Quyết Tiến (SN 1995, trú tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Vũ Đức Việt (SN: 1995, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng).

Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Xã hội

'Nữ quái' sa lưới sau 25 lẩn trốn tại Lào

Để trốn truy nã tại Lào, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Bé sau 25 năm lẩn trốn tại Lào.

Trước đó, ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt (CHDCND Lào) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê quán tại Đội 3, Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ).

Xã hội

Bắt “nóng” nhóm nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trốn khỏi hiện trường, giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước và mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, để điều tra về hành vi Giết người và Che giấu tội phạm.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/8, trước khi đi chơi tại quốc lộ 9, Hồ Quang Đạt đưa một khẩu súng ngắn cho Hồ Ngọc Văn. Nhóm 4 người đi hai xe máy đến thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp thì dừng lại bên lề đường để sử dụng điện thoại.

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.