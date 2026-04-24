Loại rau dại được ví như 'siêu thực phẩm' giúp bổ máu, tốt cho xương

Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều loại rau dại mọc lên trên đồng ruộng, bãi hoang, trong đó có rau muối.

Rau muối (Chenopodium album) là loại rau dại mang họ Dền (Amaranthaceae), mọc rất phổ biến, đặc biệt là các luống và rìa ruộng.

Loại rau này mọc thành từng mảng lớn và có thể không có vẻ ngoài đặc biệt nổi bật, nhưng hương vị tươi ngon của nó là điều mà thế hệ lớn tuổi của chúng ta trân trọng nhất.

Loại rau này được gọi là rau muối vì lớp phấn trắng như muối trên lá cây và ngọn cây non. Lớp phấn này thực chất là các lông mọng nước bám trên bề mặt, nhìn từ xa trông giống như cây được rắc một lớp muối trắng hoặc bột lên trên.

Ngoài ra, loại rau dại này có vị ngọt bùi pha lẫn một chút vị mặn nhẹ và chát đặc trưng. Đây cũng là loại rau này có khả năng chịu mặn tốt và thường mọc dại ở các bãi đất mặn, vùng ven biển hoặc ruộng muối, càng làm tăng thêm sự liên tưởng đến tên gọi này.

Đây là loại rau dại có hương vị dân dã rất riêng: lá non mềm, vị thanh mát pha chút mằn mặn tự nhiên, hơi giống rau dền nhưng đậm và bùi hơn khi nấu chín.

Về dinh dưỡng, rau muối là “siêu thực phẩm” bị lãng quên. Trong 100g rau tươi có nhiều chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, cùng hàm lượng vitamin A, C, K cao giúp sáng mắt, tăng đề kháng và tốt cho xương.

Loại rau này còn giàu khoáng chất như canxi, sắt, kali, magie, góp phần bổ máu và ổn định huyết áp. Đặc biệt, rau chứa nhiều chất chống oxy hóa và protein thực vật, thích hợp cho người ăn chay.

Ít calo, giàu dinh dưỡng, rau muối vừa ngon miệng vừa lành tính, rất đáng có mặt trong bữa cơm gia đình Việt.

Ngày xưa, khi cuộc sống còn khó khăn, các loại rau dại họ Dền như dền cơm, rau muối thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm. Hiện nay, kinh tế khá giả, người dân ăn nhiều thịt cá lại thèm hương vị hoang dã, đậm chất quê mùa của các loại rau dại.

Mùa này, các loại rau dại đang tươi tốt, trong đó có rau muối, bạn đừng bỏ qua nhé! Loại rau này chế biến được nhiều món ngon, xào tỏi thì dậy mùi thơm, nấu canh tôm thịt lại ngọt nước, luộc chấm mắm tỏi ớt thì giữ trọn vị đồng quê, còn khi trộn nộm thành món ăn tươi mát, ngon miệng.

Món ăn gợi ý: Nộm rau muối

Cách làm:

- Ngâm rau muối trong nước sạch, rắc một ít bột mì lên và ngâm khoảng mười phút, để bùn và cát lắng xuống. Sau đó rửa lại ba hoặc bốn lần cho đến khi nước trong.

Đừng nghĩ rằng việc này quá phiền phức; rau dại rất quan trọng đối với sự sạch sẽ. Nếu không sạch, chúng sẽ có vị sạn và ngay cả những loại rau tốt nhất cũng sẽ không có hương vị.

- Nhiều người không thích chần rau dại vì nghĩ rằng việc đó sẽ làm mất đi hương vị của chúng. Tuy nhiên, điều này không đúng.

Rau muối sẽ có vị chát và kết cấu kém nếu không được chần. Đun sôi một nồi nước, thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn sau khi nước sôi. Điều này sẽ giúp rau muối có màu xanh tươi rất hấp dẫn.

Cho rau muối đã rửa sạch vào nồi và dùng đũa đảo vài lần để đảm bảo mỗi lá đều ngập trong nước sôi. Không nên luộc quá lâu, chỉ khoảng một hoặc hai phút. Khi lá mềm và chuyển sang màu xanh đậm hơn, nhanh chóng vớt ra khỏi nước.

Luộc quá lâu sẽ làm lá bị nhão và mất độ giòn. Ngay lập tức cho rau muối đã vớt ra vào nước luộc đã để nguội để làm nguội. Điều này sẽ giúp giữ được độ giòn và loại bỏ vị đắng.

Bước 3: Dùng tay vắt mạnh rau muối đã chần để loại bỏ càng nhiều nước càng tốt, chỉ cần vắt đến khi không còn nước chảy ra nữa. Sau đó đặt lên thớt và cắt thành từng miếng nhỏ, độ dài tùy ý, sao cho dễ ăn nhất.

Cho rau đã cắt nhỏ vào một tô lớn và chờ nêm gia vị. Đây là bước quan trọng quyết định món ăn có ngon hay không.

- Cho vài tép tỏi băm vào bát, thêm một nắm ớt khô, rắc thêm mè trắng, đun nóng một thìa dầu, rồi đổ lên món ăn khi còn nóng. Với tiếng xèo xèo, mùi thơm của tỏi và ớt lan tỏa khắp căn bếp.

Tiếp theo, cho hai muỗng canh nước tương nhạt và một muỗng canh giấm balsamic vào bát, sau đó thêm một chút muối và đường để tăng hương vị. Nếu thích cay, bạn có thể thêm ớt. Khuấy đều bằng đũa và món nước trộn salad đa năng này đã sẵn sàng.

Bước 5: Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào bát lớn đựng rau muối và trộn đều bằng đũa, đảm bảo mỗi miếng rau đều được phủ đều nước sốt. Nếu thích dầu mè, hãy nhỏ vài giọt vào cuối và trộn lại để có hương thơm đậm đà hơn.

Sau khi trộn đều, cho ra đĩa đẹp mắt, và món salad rau muối tươi mát và ngon miệng đã sẵn sàng. Rau muối xanh tươi được điểm xuyết bằng ớt đỏ và hạt mè trắng, trông rất hấp dẫn.

Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan cùng hương thơm của tỏi và ớt. Món ăn có vị chua mặn hài hòa, không hề ngấy, tạo nên một miếng ăn ngon miệng và dễ chịu nhất trên bàn ăn.

Chúng ta quen ăn nhiều thịt và cá, vì vậy thỉnh thoảng ăn một ít rau dại để thay đổi khẩu vị cũng rất tốt.

Loại rau muối này, với hương vị tươi ngon của vùng núi, được trộn đơn giản vào salad để có hương vị chân thực nhất.

Nếu có thời gian, hãy quay về quê nhà, hái một ít rau muối dại từ đồng ruộng và thử xem. Tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ quên hương vị đó chỉ sau một miếng cắn.

(Theo Toutiao)