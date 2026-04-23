Hà Nội: Dự kiến hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện tối đa 5 triệu đồng

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng đổi xe xăng sang xe điện, áp dụng cho người cư trú từ 2 năm, kèm ưu đãi tín dụng và vé công cộng.

Hà Nội vừa công khai Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Theo dự thảo của UBND TP Hà Nội về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất các giải pháp về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế phương tiện giao thông đường bộ gây ô nhiễm môi trường có mức độ tương đồng và bổ trợ lẫn nhau cao, thể hiện sự thống nhất trong định hướng chính sách.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ đến 5 triệu đồng, có ít nhất 2 năm tạm trú liên tục

Tại dự thảo này, ngân sách TP Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết, khi chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Đáng chú ý, mỗi cá nhân được hỗ trợ 1 xe trong thời gian từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030. Mức hỗ trợ là 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng; riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng.

Trường hợp không nhận hỗ trợ bằng tiền, người dân có thể lựa chọn nhận hỗ trợ bằng thẻ vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng với giá trị tương đương.

TP Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay khi cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy điện trong thời hạn không quá 12 tháng.​

Vạch màu xanh là các tuyến đường dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026. Nguồn: Theo dự thảo đề án/danviet.vn

Doanh nghiệp được hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng thương mại trong 5 năm

Đối với doanh nghiệp và tổ chức, ngân sách hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng thương mại trong thời gian vay (tối đa không quá 5 năm) đối với các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn Hà Nội khi đầu tư phương tiện giao thông xanh, bao gồm các loại phương tiện như xe cứu thương, xe bưu chính, xe chuyên dùng (quét, rửa đường, vận chuyển rác), xe đưa đón học sinh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ và phương tiện cho thuê phục vụ giao thông công cộng đô thị.

Các phương án đề xuất khu vực thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026. Nguồn: Dự thảo đề án/danviet.vn

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện tự lái khi đầu tư phương tiện giao thông xanh phục vụ mục đích công cộng cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ lãi vay này. Ngoài ra, các tổ chức còn có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Đề án Vùng phát thải thấp và Nghị quyết Thông qua đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội đều định hướng áp dụng các công cụ kinh tế như tăng phí trông giữ xe và miễn, giảm các khoản phí, lệ phí đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cách tiếp cận này tạo ra sự chênh lệch chi phí đủ lớn giữa phương tiện phát thải cao và phương tiện sạch, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi một cách tự nhiên, giảm phụ thuộc vào các biện pháp hành chính cứng.

Dự kiến thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, giai đoạn 1 từ ngày 1/7- 31/12

Theo dự thảo của UBND TP Hà Nội về đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trong vành đai 1.

Giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến ngày 31/12, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Cụ thể, vùng phát thải thấp giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này rộng 0,5 km2, chu vi 3,5 km, dân số khoảng 20.000 người.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam gồm 3,6km2 với chu vi 8,3km và dân số khoảng 136.947 người. Vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn. TP Hà Nội sẽ đánh giá kết quả thực hiện triển khai thí điểm khoảng tháng 10-12/2027.

Giai đoạn 3 từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1 với diện tích 26,07km2, chu vi 25km và dân số khoảng 625.000 người. Trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.