Gia Lai xuất hiện giếng khoan phun cột nước cao hơn 10 mét

Ngày 23/4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng giếng khoan một hộ dân bất ngờ phun cột khí và nước cao hơn 10 mét

Sự việc giếng khoan phun có nước và bọt khí phun cao, ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú xã Chư Prông) cho biết, ngày 18/4, gia đình ông thuê nhóm thợ khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cà phê.

Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, lỗ khoan bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao hơn 10 mét

Vị trí giếng khoan tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai)

Ông Lăng cho biết đã dừng việc khoan giếng và thanh toán tiền cho nhóm thợ thi công. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình cũng từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Chư Prông cho biết, đã nắm được thông tin và đã cử cán bộ xuống kiểm tra. Trong khi chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, xã khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng để đảm bảo an toàn và sẽ báo cáo và kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra thông tin sự việc.