Gia Lai xuất hiện giếng khoan phun cột nước cao hơn 10 mét

Ngày 23/4, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang kiểm tra hiện tượng giếng khoan một hộ dân bất ngờ phun cột khí và nước cao hơn 10 mét 

Hà Ngọc Chính

Sự việc giếng khoan phun có nước và bọt khí phun cao, ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú xã Chư Prông) cho biết, ngày 18/4, gia đình ông thuê nhóm thợ khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cà phê.

Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, lỗ khoan bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao hơn 10 mét

Vị trí giếng khoan tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai)

Ông Lăng cho biết đã dừng việc khoan giếng và thanh toán tiền cho nhóm thợ thi công. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình cũng từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Chư Prông cho biết, đã nắm được thông tin và đã cử cán bộ xuống kiểm tra. Trong khi chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, xã khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng để đảm bảo an toàn và sẽ báo cáo và kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra thông tin sự việc.

Mời bạn đọc xem video giếng khoan tại Chư Prông, tỉnh Gia Lai có nước và bọt khí phun cao hơn 10 mét.
Bài liên quan

Xã hội

Thiếu nước sạch người dân Ba Vì phải dùng nước giếng khoan ô nhiễm

Nguồn nước tự nhiên ở Ba Vì Hà Nội bị ô nhiễm nặng, chính quyền địa phương khuyến khích lọc nước và xây dựng nhà máy nước trong tương lai gần.

Nước từ giếng khoan luôn có màu vàng và mùi tanh, không đảm bảo chất lượng tối thiểu cho sinh hoạt, nhưng gia đình nhà bà Tình (thôn Khánh Chúc Bãi, xã Ba Vì, TP Hà Nội) vẫn buộc phải thích nghi với điều kiện bất tiện này trong suốt nhiều năm nay.

Bà Dương Thị Tình (thôn Khánh Chúc Bãi, xã Ba Vì, TP Hà Nội) chia sẻ: "Nước ở dưới này lên rất là tanh, mùi tanh lại còn đục, nên không thể sử dụng nước này cho ăn uống hằng ngày được".

Xem chi tiết

Xã hội

Lời khai của người mẹ ném con 1 tuổi xuống giếng ở Đắk Lắk

Khai nhận với Cơ quan điều tra, người mẹ nói rằng, do áp lực nuôi con nên đã ném đứa con ruột xuống giếng để đỡ bớt gánh nặng.

Sáng 1/11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại phường Ea Kao) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9h sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của người dân về việc cháu L. (1 tuổi, trú trên đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Kao) bị mất tích không rõ nguyên nhân. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé.

Xem chi tiết

