Sạt lở khiến 14 hộ dân phải di dời, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún kè bờ sông đoạn km64+140 - km65 đê tả sông Thao, thuộc phường Phong Châu.

Theo quyết định, UBND phường Phong Châu được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Khu vực nguy hiểm được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Sự cố sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, gãy, tường nhà nứt toác, người dân phải di dời khẩn cấp...

Chính quyền yêu cầu toàn bộ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng di dời khẩn cấp cùng tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết không cho quay lại khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong trạng thái sẵn sàng; công tác y tế, hậu cần, lương thực, nước sạch và phòng chống dịch bệnh được chuẩn bị đầy đủ. Về lâu dài, tỉnh nghiên cứu phương án bố trí ổn định dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đánh giá nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý lâu dài và hướng dẫn triển khai các biện pháp kỹ thuật. Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí khắc phục theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng mưa lũ lớn kéo dài trong mùa lũ năm 2025 làm thay đổi dòng chảy sông Thao. Tại khu vực này, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, gây xói sâu lòng sông và sụt lún chân kè, diễn biến nhanh từ ngày 21/4.

Theo UBND phường Phong Châu, đến 16h ngày 23/4, tình trạng sụt lún vẫn phức tạp và có xu hướng gia tăng. Các vết nứt lan rộng, độ sụt lún tăng thêm 20-30 cm chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp lên 14 hộ.

Sự cố khiến một người bị thương nặng trong quá trình di chuyển tài sản. Nhiều nhà ở, công trình phụ xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ mất an toàn cao. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 19 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến và xử lý tình huống. Điện đã được cắt tại toàn bộ 14 hộ trong vùng nguy hiểm trước trưa 23/4, đồng thời bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ sinh hoạt cho người dân.

