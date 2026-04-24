Sạt lở khiến 14 hộ dân phải di dời, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê tả sông Thao, 14 hộ dân phải di dời, thiệt hại 19 tỷ đồng.

Nguyễn Hinh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún kè bờ sông đoạn km64+140 - km65 đê tả sông Thao, thuộc phường Phong Châu.

Theo quyết định, UBND phường Phong Châu được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Khu vực nguy hiểm được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Sự cố sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, gãy, tường nhà nứt toác, người dân phải di dời khẩn cấp...

Chính quyền yêu cầu toàn bộ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng di dời khẩn cấp cùng tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết không cho quay lại khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm thời và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong trạng thái sẵn sàng; công tác y tế, hậu cần, lương thực, nước sạch và phòng chống dịch bệnh được chuẩn bị đầy đủ. Về lâu dài, tỉnh nghiên cứu phương án bố trí ổn định dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đánh giá nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý lâu dài và hướng dẫn triển khai các biện pháp kỹ thuật. Sở Tài chính nghiên cứu bố trí kinh phí khắc phục theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng mưa lũ lớn kéo dài trong mùa lũ năm 2025 làm thay đổi dòng chảy sông Thao. Tại khu vực này, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, gây xói sâu lòng sông và sụt lún chân kè, diễn biến nhanh từ ngày 21/4.

Theo UBND phường Phong Châu, đến 16h ngày 23/4, tình trạng sụt lún vẫn phức tạp và có xu hướng gia tăng. Các vết nứt lan rộng, độ sụt lún tăng thêm 20-30 cm chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp lên 14 hộ.

Sự cố khiến một người bị thương nặng trong quá trình di chuyển tài sản. Nhiều nhà ở, công trình phụ xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ mất an toàn cao. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 19 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, huy động lực lượng túc trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến và xử lý tình huống. Điện đã được cắt tại toàn bộ 14 hộ trong vùng nguy hiểm trước trưa 23/4, đồng thời bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ sinh hoạt cho người dân.

Sụt lún đê sông Thao, 74 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng

Sự cố sụt lún đê tả sông Thao tại Phú Thọ khiến nhiều nhà dân nứt gãy, buộc di dời khẩn cấp; lãnh đạo tỉnh yêu cầu công bố tình huống thiên tai trong ngày.

​Ngày 22/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ kiểm tra hiện trường sụt lún, sạt lở đê tả sông Thao tại phường Phong Châu.

Theo báo cáo của UBND phường Phong Châu, sự cố xảy ra ngày 21/4 tại Km64+150 (khu Phú Hà), khiến đoạn taluy âm dài khoảng 150m bị sụt lún. Trong khoảng 8 giờ, nền đất lún sâu 40-50cm, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt lớn.

Sạt lở bờ sông Lô sát nhà dân, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại đoạn km36 - km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ.

Theo báo cáo, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400 đến km36+200 đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu.

Đê Cà Lồ - Nam Viêm nứt cả trăm mét, Phú Thọ ban bố tình huống khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đe dọa an toàn đê và đời sống người dân phường Phúc Yên.

Ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, thuộc địa phận phường Phúc Yên.

Một khu vực đê Cà Lồ - Nam Viêm bị nứt. Ảnh: Sỹ Hào
Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.