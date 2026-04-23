Nhóm thanh niên vác dao rượt đuổi như phim hành động ở Quảng Trị

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau, gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi nhau bằng xe máy, gây mất an ninh trật tự tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 18/4, rạng sáng 19/4 tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà).

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau trên đường. Các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét, gây náo loạn dọc tuyến Hùng Vương hướng về chợ Đông Hà.

Đáng chú ý, khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân tụ tập theo dõi, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến tình hình càng thêm phức tạp, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.