Nhóm thanh niên vác dao rượt đuổi như phim hành động ở Quảng Trị

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau, gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Trị.

Hạo Nhiên

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi nhau bằng xe máy, gây mất an ninh trật tự tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 18/4, rạng sáng 19/4 tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà).

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau trên đường. Các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét, gây náo loạn dọc tuyến Hùng Vương hướng về chợ Đông Hà.

Đáng chú ý, khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân tụ tập theo dõi, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội, khiến tình hình càng thêm phức tạp, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi đi từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Ngày 27/3, thông tin từ UBND xã Kim Điền (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30’ ngày 26/3, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, tạm trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) thuê xe ô tô BKS 43H 09947 của anh Biện Thái S. (SN 1982, trú tại Tổ 125, phường Hoà Khánh) để đưa Đạo từ Đà Nẵng về xã Kim Điền (Quảng Trị) nhằm tìm vợ là Phan Thị Diểm H. (SN 2000), để giải quyết mâu thuẫn chuyện gia đình.

Khởi tố vụ án liên quan đến 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị

Liên quan vụ 3 người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tối 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến vụ ba người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Ngoài ra, cơ quan Công an đang xem xét để khởi tố bị can đối với những đối tượng liên quan vụ án.

Khởi tố hai nhóm thanh niên hỗn chiến lúc rạng sáng ở Quảng Trị

Để giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị đã mang theo hung khí đuổi đánh nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/7, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.T (SN 1983, trú tại xã Cam Lộ về việc con trai là T.T.Đ. (SN 2006), bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch dùng vỏ chai bia thủy tinh ném trúng vùng mắt, gây thương tích.

