Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều trường cho học online hoặc nghỉ giữa hai kỳ nghỉ lễ

Nghỉ lễ 30/4: Nhiều trường đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học trong hai ngày giữa hai kỳ nghỉ lễ để không phải đến trường trong 8-9 ngày liên tục.

Theo Ngọc Bích/Znews

Nhiều trường đại học thông báo cho sinh viên học trực tuyến hoặc nghỉ học trong hai ngày giữa hai kỳ nghỉ lễ để không phải đến trường trong 8-9 ngày liên tục.

Bạn trẻ chụp hình tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2025. Ảnh: Việt Hà.
Theo lịch chung, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, người lao động nghỉ 3 ngày (25-27/4), sau đó đi làm hai ngày 28-29/4. Dịp 30/4-1/5, người lao động nghỉ tiếp hai ngày (30/4-1/5).

Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã linh hoạt sắp xếp học trực tuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập để sinh viên được nghỉ trọn kỳ dài, tối đa 9 ngày.

Cụ thể, một số trường như trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM… tổ chức học online vào ngày 28-29/4 để sinh viên không phải đến trường 9 ngày liên tục, từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5.

Trong khi đó, một số trường sắp xếp lịch học bù trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ, như trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, trường Đại học Công Thương TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Ngược lại, vẫn có những cơ sở đào tạo giữ lịch học xen kẽ, cho sinh viên nghỉ hai đợt và học bình thường trong các ngày 28-29/4 như trường Đại học Công nghệ Đông Á, trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM…

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 của các trường đại học, phổ thông trên cả nước cụ thể như sau:

Đối với bậc phổ thông, tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết tỉnh, thành đều xác định lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thực hiện theo lịch chung, không có điều chỉnh hay hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4. Tương tự, kỳ nghỉ của học sinh không học thứ bảy có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:

Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.

Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/nhieu-truong-cho-hoc-online-hoac-nghi-giua-hai-ky-nghi-le-post1646039.html
#nghỉ lễ #học online #nghỉ lễ 30/4

Bài liên quan

Xã hội

Nhận lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Không chỉ tại Hà Nội và TP HCM, tại các địa phương trên cả nước cũng điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5/2026 do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5/2026, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ bảy, BHXH TP Hà Nội đã chủ động điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ hai, ngày 4/5/2026.

Xem chi tiết

Xã hội

Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mấy ngày?

Học sinh Hà Nội được nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 27/4 và nghỉ tiếp 2 ngày 30/4 - 1/5, tổng cộng 3 ngày trong tuần lễ cao điểm nghỉ lễ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ các dịp lễ lớn năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Theo kế hoạch, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), trùng ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, cán bộ, giáo viên và học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Xem chi tiết

Xã hội

Không nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5 theo đúng Bộ luật Lao động

Chiều 10/4, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Ảnh minh họa: Thành Phương/TTXVN

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.