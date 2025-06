Nhưng sau khi NHNN yêu cầu xác thực sinh trắc học, số tài khoản "sống" còn lại là 113 triệu tài khoản cá nhân và trên 711.000 tài khoản của tổ chức. Đây là những tài khoản đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: BTC

350.000 tài khoản nghi ngờ gian lận

Tại Họp báo công bố chương trình Ngày không tiền mặt 2025 với chủ đề "Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số" do Vụ Thanh toán, Thời báo Ngân Hàng và báo Tuổi Trẻ, phối hợp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đồng tổ chức, ông Phạm Anh Tuấn cho biết: “Những tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học, có thể là tài khoản chết, ngủ đông, gian lận đã được mở trong thời gian qua và hiện không thể hợp thức hóa được. Dự kiến tháng 9/2025, ngân hàng sẽ đóng tất cả tài khoản chưa xác thực sinh trắc học để phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

Một điểm mới nữa là từ ngày 1/7/2025 ví điện tử sẽ được xem như phương tiện thanh toán, tương tự như tài khoản, thẻ, tiền mặt. Điều này giúp ví điện tử có thể thanh toán với tất cả các nơi, chuyển tiền từ ví này qua ví kia, chuyển tiền từ ví qua tài khoản, từ tài khoản qua ví, không nhất thiết phải qua tài khoản ngân hàng liên kết.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, việc sửa đổi Thông tư 40 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9/2025 sẽ tạo điều kiện để ví điện tử phát triển nhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, không tiếp tay cho hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật như tín dụng “đen”, lô đề, các sàn giao dịch không được phép.

Đề cập về các vụ việc lừa đảo bằng AI, đại diện Vụ Thanh toán cho biết, có vụ án liên quan đến đánh bạc, công an phát hiện tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để qua mặt hệ thống. Hiện cũng có một số đơn vị cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng chứng chỉ quốc tế về một số vấn đề an toàn bảo mật, về eKYC (nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử).

Do đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo điều kiện về an ninh bảo mật, đạt các tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật. Thông tư 50 quy định lộ trình phải đáp ứng các tiêu chí an toàn, trong bối cảnh tội phạm công nghệ, gian lận số ngày càng tăng cao và khó lường.

NHNN đang triển khai Dự án xây dựng kho dữ liệu về tài khoản thẻ, ví nghi ngờ gian lận của tổ chức. Hiện riêng về tài khoản này có 350.000 tài khoản nghi ngờ gian lận.

Theo NHNN, hiện nay có BIDV triển khai từ đầu tháng 4/2025. Sau hơn 1 tháng thử nghiệm, có khoảng 40.000 khách hàng dừng chuyển tiền, tương đương khoảng 160 tỷ đồng khi được cảnh báo về khả năng tài khoản này nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận. Thời gian tới, NHNN sẽ triển khai ở Vietcombank, MB, Vietinbank, Agribank, sau đó mở rộng ra hệ thống chung khi các tổ chức tín dụng có nhu cầu và chia sẻ theo tinh thần win-win (nguyên tắc thắng-thắng).

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết, hệ sinh thái thanh toán số ở Việt Nam đang không ngừng được mở rộng ra thị trường quốc tế.

Giúp tiểu thương thuận lợi giao dịch trong nước và xuyên biên giới

Trả lời câu hỏi về giải pháp giúp tiểu thương thuận lợi giao dịch trong nước và xuyên biên giới, ông Nguyễn Đăng Hùng, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết, trong 5 năm qua, một trong những sáng kiến nổi bật là triển khai dịch vụ VietQR (chuyển khoản bằng mã QR), tạo nên chuẩn chung giúp bên bán và bên mua có thể thanh toán không tiền mặt thuận tiện.

VietQR đang được ứng dụng rộng rãi dựa trên nền tảng chuyển tiền nhanh qua mã QR. Song song đó, đơn vị cũng triển khai VietQRPay, dịch vụ thanh toán do Napas phát triển. Khách hàng dễ dàng dùng nguồn tiền từ thẻ tín dụng của mình để thanh toán qua quét mã QR.

"Các dòng sản phẩm trên không chỉ tạo thuận tiện trong thanh toán, mà còn bảo vệ quyền lợi người bán và người mua trong các giao dịch hàng hóa, dịch vụ, tăng tính minh bạch. Đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, đơn vị cũng phát triển giải pháp VietQR Global, hỗ trợ khách du lịch quốc tế dễ dàng thanh toán khi mua sắm; đồng thời mở rộng hỗ trợ cho tiểu thương tại nhiều quốc gia", ông Nguyễn Đăng Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, hiện thẻ thanh toán Napas không chỉ dừng ở nội địa, mà đã đã được nâng cấp để phục vụ giao dịch quốc tế, thuận tiện cho người dùng rút tiền hoặc thanh toán tại nước ngoài. Đơn vị còn phối hợp phát hành các loại thẻ không tiếp xúc, phát triển thẻ đồng thương hiệu với MasterCard.

Nắm bắt xu thế phát triển, Napas cũng đi đầu trong việc hỗ trợ các giải pháp thanh toán di động, bao gồm thanh toán qua điện thoại của Apple, các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android… Đặc biệt, tiểu thương có thể biến điện thoại thành thiết bị chấp nhận thanh toán, thông qua mã QR hoặc thẻ, mà không cần đầu tư thiết bị chuyên dụng.