Cộng đồng trẻ

Tiktoker Hà Môi gia nhập bộ môn của 'giới nhà giàu' golf

Mới đây, nữ Tiktoker Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) đã khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo một 'golfer' chuyên nghiệp và đầy thần thái.

Trầm Phương
Tiktoker Hà Môi ( tên thật Võ Nữ Ngân Hà) vốn là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng nhờ những video triệu view và nhan sắc quyến rũ. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh check-in cực "sang chảnh" trên sân cỏ, chính thức gia nhập đường đua của những mỹ nhân yêu thích bộ môn golf. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Hà Môi lựa chọn bộ trang phục golf tông trắng tinh khôi, tôn lên vóc dáng "vạn người mê" vốn là thương hiệu của cô. (Ảnh: IGNV)
Với chiếc váy xếp ly năng động kết hợp cùng áo polo ôm sát và mũ visor thời thượng, nàng hot girl sinh năm 2003 khéo léo khoe đôi chân dài miên man cùng làn da trắng sáng. (Ảnh: IGNV)
Dù là dưới ánh nắng hoàng hôn hay dưới ánh đèn cao áp của những buổi tập đêm, thần thái của Hà Môi vẫn cực kỳ rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Không còn là cô nàng "nhí nhảnh" trong các clip nhảy trend, Hà Môi trên sân golf mang vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng và đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Gia nhập bộ môn "quý tộc" này dường như là một bước đi mới trong hành trình khẳng định vị thế của Hà Môi. Ở tuổi 23, cô nàng đã sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Năm 2025, cô nàng từng khiến nhiều người xuýt xoa khi tậu xế hộp Mercedes-Benz tiền tỷ và thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ, cùng năm đó, Hà Môi cũng có bữa tiệc sinh nhật xa hoa với sự xuất hiện của nhiều Tiktoker nổi tiếng khác. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh "lên đồ" đi đánh golf của Hà Môi đã nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Đa số đều cho rằng cô nàng rất hợp với phong cách "sang xịn mịn" này. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bình luận tiêu cực với hình tượng này của cô nàng, một số cho rằng có thể nữ Tiktoker đang "khá làm màu" khi check-in trên sân tập, Hà Môi không đáp lại những bình luận nói trên. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù vẫn vướng vào những ồn ào cá nhân, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Võ Nữ Ngân Hà trong việc làm mới hình ảnh và khẳng định năng lực của bản thân. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
